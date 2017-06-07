首相：一马援金家庭 可获MYTV解码器 国内新闻

（吉隆坡6日讯）首相拿督斯里纳吉推介myFreeview马来西亚免付费数码地面电视广播（DTT）服务，而为了弥合乡区及都市间的数码鸿沟，全国420万一马援助金家庭将可获得MYTV解码器。

“政府将为全国220万一马援助金家庭分阶段提供MYTV解码器。此外，MYTV广播私人有限公司也承诺提供200万台解码器。因此，全国共有420万户一马援助金家庭将受益于这变迁。”

此外，随着电视广播与时俱进，我国将透过名为myFreeview的马来西亚免付费数码地面电视广播（DTT）服务，从类比地面电视广播进入全数码广播的时代。

纳吉披露，DTT是以马来西亚通讯与多媒体部为首，并由大马通讯与多媒体委员会监控的一项计划。

“假设和其他已完成或正在进行地面电视数码化的先进国和东盟国家比较，我国是唯一为人民提供免费数码电视解码器的国家。”

纳吉今天在吉隆坡国际会展中心推介myFreeview服务上致词时，如是指出。出席推介礼的还包括通讯及多媒体部长拿督斯里沙烈赛益、交通部长拿督斯里廖中莱、通讯部秘书长拿督斯里莎丽法、以及通讯及多媒体委员会主席拿督斯里哈林沙菲益等。

此外，各媒体高层也受邀见证myFreeview推介的历史性一刻，其中包括本报总编辑郑彩凤，以及执行编辑兼雪隆办事处代经理吴义民。