米都废料处理机构警告 乱丢垃圾小心被罚款 北马新闻

(亚罗士打6日讯)“您已经在受监视中，乱丢垃圾，小心被罚款！”。

吉打州固体废料处理机构总监哈查哈警告吉打州人民及小贩不要在斋戒月及开斋新年期间乱丢垃圾，以免被罚款300至500令吉。

他强调，斋戒月及开斋新年期间，州内垃圾量预料将大大的提高，因此促请人民，保持合作，妥善处理每天的垃圾。

他今天下午率队检查达鲁阿曼体育场广场的斋戒月市集后在一项新闻发布会上向媒体披露，州内的垃圾量在斋戒月期间预料将提高22%到25%，而进入斋戒月第3个星期到开斋新年，垃圾量甚至将提高至30%，即从每天的1200公吨增加到1400公吨及1500公吨，因此，该机构呼吁市区内18个斋戒月小贩市集的业者及人民不要随意堆积和乱丢垃圾。

他在受询时也说，该机构执法人员在2个星期的取缔行动中总共发出了100张的传单，被突击取缔的熟食小贩都是涉及没有妥善处理垃圾，以及没有穿着围巾等。

他强调，当局无意针对找生计的小贩，但是当局有责任努力提高小贩们的清洁卫生意识。

他坦言，小贩业者及人民都了解环境卫生清洁的重要性，但是大家没有爱护环境卫生清洁的文化。