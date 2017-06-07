汇款还阿窿钱遭骑劫 销售员续遭追债泼漆 国内新闻

（吉隆坡6日讯）车行销售员向阿窿借贷还赌债，期间迟还而遭多次泼漆，有家归不得，在最后还清阿窿债务后，原以为无债一身轻，却疑还给阿窿的钱遭“骑劫”，致使阿窿没收到钱，继续向其伸手讨钱，销售员欲哭无泪。

该名27岁杨姓投报人疑因好赌欠下钜额赌债，铤而走险于2015年通过街边的阿窿贷款贴招，联络一名“Ivan”接头人，向对方取得2万2000令吉的借贷，期间两年因为未能依时还钱，以致在华联花园的居家遭泼漆10多次，逼使他搬离住家，暂时寄宿于亲友家。

然而，他于去年11月8日将余额清还给“Ivan”后，原以为无债一身轻，不料今年年初接获一名自称“Louis”的男子向他追讨1万7500令吉欠款，指他只清还1万令吉。

他大惊失色，明明钱已通过银行汇款清还，为何还遭阿窿追债，唯有向马华公共服务及投诉局主任拿督斯里张天赐求助。

他今日在记者会上坦承，他是好赌而在走投无路下，于2015年8月在一次从街边灯柱上的阿窿借贷招贴，联络Ivan借款以借贷3万令吉的钜款，同时也在借据协议上署名。他说，尽管借据上志明贷款额数是3万，实际上他取得的贷款只有2万7000令吉。

他说，之后不按时的缴还阿窿欠款，多次因为未能按时汇钱以致华联花园的居家遭泼漆，从2015年至今已遭泼漆10来次，痛苦不堪，只能走避亲友家中避风头。

在还清阿窿欠款后，却在今年接获Louis的电话继续讨钱。他向对方告知已汇钱还债，一直都是将钱汇入所提供的银行户头，也不疑有他，手中尚还有汇款的收据。然而Louis却告知Ivan已辞职，没在“公司”服务；杨姓销售员较后也联络不上Ivan，才惊觉出事。

“Louis说我只清还1万令吉，还欠1万7500令吉。”而在之后，他的住家继续遭泼漆。

张天赐怀疑，事件有两个可能因素，一是Ivan收到钱却没将钱交给阿窿公司，二是Louis可能是老千。

他说，自今年以来已接获218宗的阿窿投报，其中涉及华人171名、马来友族19名，印裔28人，其中有5宗案件与杨姓销售员的处境雷同。他指出，他将针对类似手法的投诉，提呈予全国总警长，以便警方介入追查。