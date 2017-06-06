五行币崩盘?网站维修 5千会员投资金石沉大海 国内新闻

（吉隆坡6日讯）曾自称是“未来世界首富”的张健在中国被捕后，五行币网站立刻进入维修状态，或将让大马超过5000名会员投资的逾近2000万令吉石沉大海，五行崩盘。

今日（6日）早中国传出张健在印尼遭中国公安缉捕并引渡回国的消息，“云数贸五行币”门户网站（http://www.ysmwxb.com）就同一时间进入维修状态。

根据《光华日报》观察，上述网站依旧以黄底搭配张健全身照片为主，张健手势如耍太极力推五行“金、木、水、火、土”，旁边则是用户登入选项。

虽然网站依旧可以输入用户名和密码，但却出现一小行的红字“云数贸五行币网站临时维修”。许多

来自我国、中国、泰国与印尼等各国的不少投资者，尝试登入账户却不果，爆发崩盘疑虑。

尽管如此，张健的“云数贸五行币”微信群组中，仅大言不惭表示张健是在中国国际刑警的护送下，返回心爱的祖国，也对发放本金只字不提。

有消息指出，我国有大部分投资者为了获得据称是“10克黄金”的金牌，一开始就投资5000人民币（约3100令吉）成为“M级会员”，同时也拉拢亲友加入以期获得50%的推荐奖金。

有不少投资者认为，五行币投资全权由张健自己掌握，因此担忧张健“光荣回国”后，奖金也随之崩盘。

全国商业罪案调查部总监拿督斯里阿克里沙尼受媒体询问时说，警方至今仍未接获任何有关五行币投资的投报。他也呼吁民众若觉得本身受诈骗，应立即向警方投报。