【槟城庙会风波】张威如：账目交黄汉伟 会员等看如何处理 北马新闻

（槟城6日讯）庙会风波未停，槟各姓氏宗联委主席张威如于6月2日，将稽查后账目报告交予首长政治秘书黄汉伟。他放话宗联委遍布世界的几十万属会会员，现就放眼州政府“如何处理”。

他受媒体询及何谓“如何处理”时，直说各姓氏宗联委在是次事件上，要求州政府尽速回覆名英祠位于爱情巷产业归还的进展同时，还有庙会的主办权。“就是这两项课题。我们民间组织哪有和州政府谈判的筹码？有的，不过是手上的一张选票！”

他强调，宗联委不会“指名道姓”谁是视庙会为肥肉的议员或官员，但这人不是槟州地方政府委员会主席曹观友、不是黄汉伟，也不是州政府指派的2017年庙会策展人欧宗敏。“近来不断用政治手段攻击我们的议员是谁，谁就是看到肥肉的人，他已浮上台面，不言而喻！”

他周二在义福街名英祠召开记者会时指出，本身上呈账目报告后，有追问黄汉伟事件后续，后者只以“静候佳音”4字，作简单回覆。“无论如何问、要他给限期，他都说静候佳音。我也不知道是什么意思。”

不过，他补充本身与黄汉伟会面时，双方气氛是融洽的。宗联委也将面对的苦处告诉对方，黄汉伟每每苦笑，可见其了解宗联委难处。他说，宗联委是庞大组织。单说本身领导的槟张氏清和堂，虽属“小姓”，但在槟会员便有约1300人。其他“大姓”宗祠会员更是数千，槟宗联委也是东南亚各姓氏宗联委的创办人。

他指出，宗联委属会会员遍布世界，至少数十万之众。2017年的庙会，更有来自台湾、新加坡和印尼等地属会，前来协助和取经，今年庙会参与人数达20万人次，整体规模超越过往。

国外属会关注进展

庙会已成国际品牌文化活动，许多国外属会也关注庙会风波进展，因此州政府如何处理事件，备受关注。

现场一名理事也插话，爱情巷产业是理事会于2012年主动向州政府求助，因为产业信理员全已逝世，才求当局协助，充公后以合法程序归还产业，但所有文件于2015年全数上呈后却拖延至今。他强调，但产业如今一去不返，让理事会有感“愧对祖宗”。其他理事则说：“我们静候，静静不出声音很久了。”

张威如和一众理事呼吁州政府向柔佛州政府看齐。仿效柔佛州政府和苏丹议决，将当地属“义兴公司”产业交予柔佛中华公会管理般，尽速将爱情巷产业归还名英祠。“毕竟我们拿回产业，是要重新修复、作为槟民共有文化遗产，不是作产业买卖。”

就去年庙会今年灯会 要求黄伟益公开账目

“我摊开账目，那你也摊开！”各姓氏宗联委要丹绒国会议员黄伟益，公开由他担任大会主席的2016年庙会和2017年灯会账目，供公众检视。

张威如说，是次记者会目的之一是要澄清庙会与灯会“并非一家”，黄伟益的“两者一体”说法并不正确。“我不了解，为何州政府在庙会课题上，一直强调今年拨款60万是最高数目，而这说法用意何为？”

他指出，自宗联委2015年以“槟城人过年”为主题承办庙会时，所获政府拨款便高达82万令吉，2017年的庙会政府拨款只是60万令吉。在2015年的82万令吉中，分别有20万令吉和10万令吉属东家集团和丽星邮轮的赞助。但庙会财务做法，向来是赞助商将钱交州政府，当局再将赞助费和政府拨款，一起转给宗联委。

他也说，黄伟益于5月24日声称2015年庙会拨款没80万，但大会稽查账目最后是由黄伟益“指定”的会计公司所做。黄伟益也说其主办的2017年灯会，没插手庙会。

“实际上东家集团从前朝主政时的2005年庙会开始，每年都赞助20万令吉。但由于黄伟益今年主办灯会，东家集团的赞助费，全数流到灯会。他说灯会没有要州政府一分钱。那是当然的，因为本来给庙会的企业赞助都去了灯会！”

他补充，在万物腾涨下60万拨款不足应付庙会开销，而原本预算开销为76万令吉，并已作好亏损准备，最后约90%参与表演单位都削减预算倒贴参与，才成功举行。

他也揶揄说，宗联委2015年庙会时成功省下15万令吉，但黄伟益2016年抢办后却入不敷出，最后答应宗联委旗下22个家庙团体的8万多令吉只给了1万，再以一句“州政府没钱了”来打发。“他欠我们7万多。既然他要公开账目，那请他也公开账目给公众看一看。”

只是，被询及一旦州政府真停止拨款，是否会继续坚持承办庙会时，他说主办庙会是为槟民，州政府若不支持，请问州政府立场为何？“反正我们在筹备中了（明年庙会）。州政府支不支持，我们也会走下去。”

用尽人脉未晤首长 “有人”执意不传话

张威如强调宗联委早前会公开挑起课题，是因用尽身边所有人脉，都见不了首长，“有人”硬是不传话。他形容就连首长政治秘书的黄汉伟面对宗联委苦处也是“身不由己”。

他在记者会上，直说宗联委在是次事件，要感谢3人。一是曹观友，二是黄汉伟和三是欧宗敏。他与在场理事，大赞曹观友在处理爱情巷产业课题上，给予大力协助。黄汉伟则过去以来，无论与青联委和宗联委均合作愉快。至于州政府派欧宗敏来，给予他们许多宝贵意见，对我而言对方是良师益友。

他强调，没有媒体报导是次风波，宗联委的声音根本无法传达予首长。

曾丽明投稿抨庙会 质疑身份要求现身

张威如要求以“给予槟城庙会的提醒”为题投稿《星洲日报》的读者曾丽明现身，不然宗联委有理由怀疑她实为一名政治人物，旨在对宗联委做出恶意攻击。

他列举这篇文章内，曾丽明对庙会诸多批评，但对方文中自诩已旅居美国20年，虽自称每年回来参与庙会，但作为长居外国者，却对庙会复杂运作“了如指掌”，令人啧啧称奇。

“她说的如灯笼用旧的，还知道2016年庙会是由活动策划公司做的，其他细节等，很多我曾问当地一名州议员，但连州议员都答不出！”

他质疑，或许这人根本不存在，是有人背后操刀。自州政府与宗联委庙会风波掀起后，日落洞国会议员黄泉安便在本报《异言堂》专栏，以上述文章为例，批评宗联委公开指责州政府的做法。对此，他认为黄泉安应更了解事情才发表文章，不然日后其专栏将失公信力。

强调非针对州政府 吁大量一点听民声

槟各姓氏宗联委强调不是针对州政府，所有行动只为捍卫产业和传统文化（庙会）。张威如更呼吁州政府“大量一点”，听民间的声音，不要秋后算账民间团体。

出席者有署理主席杨清辉、执行顾问拿督斯里叶谋通、林宗逸、副主席王德钦、林民利和许开景、财政吴美灶、总务林春煜、副秘书蔡德兴、孙培华、理事苏汉秋、吕振和、郭盛宗、陈天益、曾楚彬和曾志京。

确认收庙会账目 黄汉伟暂不置评

黄汉伟受询时回应表示，已收到对方的账目，惟暂不愿置评。“我确认收到庙会账目，现在暂时没有什么要发表。”

询问他对方要求给限期，但他一直都说静候佳音；以及对方要黄伟益公开2016年庙会和2017年灯会账目，供公众检视一事，他回应曾与对方有会面，不过是一项闭门会议，所以他不希望在报章上喊话，现阶段不置评。

【答复黄泉安3提问】

此外，针对日落洞区国会议员黄泉安于5月27日在《光华日报》“异言堂”版对宗联委所作的3项提问，宗联委答复如下：

问题（1）：张威如领导的槟州宗联委，焉何不照槟州宗联委历年时间表，准时提呈2017年庙会开销稽查报告，而必须等到槟州政府公开催促，以期服膺政府公共开销的稽查流程？

答：自1999年成立以来，各届领导对财务账目处理公私分明，各活动大小单据都分类整理归档，并委会计公司的特许会计师稽查，依章程规定备好资料文档让会员随时询问和了解，因此多年来赢得各官方、非官方机构、各商业机构、各宗祠领导、各合作单位及公众人士的信任与配合。

处理财务的操作方式于2015年宗联委主办的庙会-“槟城人过年”也如此体现。因此，在办完2017槟城庙会后的3月，宗联委就开始联络首长助理以要求见面，以提呈账目报告及活动总结报告。直到6月2日，宗联委主席才有机会见到首长政治秘书黄汉伟，并把至5月31日更新的账目报告提交给对方。

因此，黄泉安提这道问题只能说明他对宗联委的行政操作不甚了解，不知者没错！

问题（2）：为了避免庙会领导人断层，不知槟州宗联委几时才会容纳附属组织槟州各姓氏宗祠青联委一起筹集参办，让槟城各姓氏宗祠老中青贤达共襄义举？

答：宗联委一向关注文化传承工作，领导人也深明今天所做的一切，在不久将由年轻人来接办，因此需教育年轻人认知文化的精神内涵，让他们明白今天的一切，是前人艰辛茹苦给留下的文化遗产。

在古迹区内上百年宗祠会馆面前，任何人只能放下狂傲，谦卑恭敬学习、理性分辨是非，才能达到庙会永续经营，文化传承欣欣向荣的境地。宗联委主办的庙会向来都打开大门，欢迎各方人士或团体共襄盛举，当然黄泉安所特别指定的青联委也是欢迎参与的团体之一。

需说明的是，2017年槟城庙会共分为9个区域，青联委参与筹办C区的街头活动。所有参与庙会的团体单位名单都列在庙会的活动总表里随街分派，也发布在脸书专页上。黄泉安可能没时间调查，就做出轻率提问，不过相信黄泉安是一位有分寸的人。

问题（3）：张威如上任一把火，点燃皓白使命感，矢言2017年开始改革庙会庆典内涵，不知何时才将检讨报告公布于世？

答：2017年的庙会改革内涵早在庙会的建议书、序文、多次在记者会上公布，庙会已不再只是一天的热闹欢腾，反之屹立在古迹区的22家宗祠会馆，让他们百多年来所累积蕴藏的文化瑰宝可发挥、加以学习，传承甚至创新的文化项目。

相比起庙会以往的街头活动，我们更鼓励民众携带小朋友跨入宗祠家庙之门，去感受古建筑美，去学习由志工们所分组贯彻传承的老祖宗的文化瑰宝。“一家传一宝，人人来接宝”是今后庙会的方向，22家宗祠会馆如果一年能够传承一项文化瑰宝，那每年都有新的逾20个文化项目呈现出来。

“一家传一宝”的效果优点和有待加强之处，我们早在3月4日的检讨会上做了检讨，也准备在获得首长接见时做报告。在后续3月19日庙会工委心灵交流营，4月22日的志工培训营-“进击的聚人”后，也总结了庙会文化传承的5年计划，并打算将今后庙会的文化项目用文字、图片、录像等加以记录，上载“云端”存档，未来可公开让民众自由下载分享。