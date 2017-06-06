林冠英：工程完成至今 耗4千万提升槟巴刹 北马新闻

（槟城6日讯）槟州首席部长林冠英透露，至今为止槟州政府及地方政府耗资合共4000万令吉兴建新巴刹及提升旧巴刹。

他说，除了最近1200万令吉吉灵万山巴刹提升工程已完成外，七条路及安顺路巴刹也已提升，并且现正计划提升峇都兰樟及日落洞巴刹。他强调，上述的4000万令吉尚不包括私人发展商兴建的新巴刹在内。“以前巴刹及小贩中心没有获得提升，但现在包括武吉格隆小贩中心也已转型，不只环境更清洁，而且更舒适。”

他强调，槟州政府的转型是从基层开始，让人民也感受到有关的转型。他是于周二在新港金三角综合巴刹移交钥匙仪式上，致词中如此指出。新港金三角综合巴刹是耗资2700万令吉兴建，这包括买地及建筑费在内，全是由宏升集团负责。

槟州地方政府委员会主席曹观友致词中提及，在槟岛市政厅计划中，新街头古迹巴刹也将进行提升，有关提升工程预料将于今年公开招标。他希望当地小贩及居民在提升工程完成后，能享有一个全新的环境。他续透露，至今为止，已有60个小贩面试，但小贩仍旧喜欢在路边摆卖，是当局面对的其中一项挑战。他也希望小贩能“体谅”当局的“一片苦心”，搬入巴刹内营业。

仪式上，宏升集团执行主席拿督黄继梁将新港金三角综合巴刹钥匙移交予林冠英接领。