全新混合动力及汽油版 大马本田推出新Jazz 国内新闻

（吉隆坡6日讯）大马本田（Honda Malaysia）正式推出全新混合动力型号的Jazz车款，并配置混合动力版和汽油版供选择。

我国也成为日本以外，唯一引进本田新型运动混合动力i-DCD系统的国家。

大马本田汽车公司董事经理兼首席员林克仁说，决定在大马推出运动型混合动力i-DCD非常符合大马政府推广节能车的愿景。

“作为2004年在大马引进混合动力技术的先驱，也是2012年在本地生产混合动力汽车的第一家汽车制造商，我们致力于生产出一系列充满乐趣，并推动高效燃油的车辆，以作为支持政府在汽车行业的方向和举措。”

新Jazz混合动力车款的售价为8万7500令吉（上路价格连保险），而新Jazz 汽油版的售价分别是S版7万4800令吉（上路价格连保险）、E版8万1000令吉（上路价格连保险）以及V版8万8400令吉（上路价格连保险）。

有关新Jazz汽油版以及混合动力车款，依然维持原有的5年无限里程的保修期，除了保修之外，新Jazz 混合动力车款还将为其锂电池提供长达8年的保修期。

新Jazz 混合动力车款为1.5公升双凸轮轴DOHC i-VTEC引擎，搭配7速双离合器（DCT）的集成电机，致力于提升驾驶体验的极佳加速感。

新型混合动力系统采用1.5倍容量的锂离子电池供电，与之前的集成电机辅助系统（IMA）系统相比，其功率比其前一代功能强大了50％，尽管尺寸更小了约莫5.6％。

通过按下“S”按钮就可以启动运动模式下（Sport Mode），Sport Hybrid i-DCD能够以最高137PS的功率提供引擎和电动机的最大组合输出，其动能相当于一台1.8升引擎。

新Jazz 混合动力车款还具有电机和引擎的独立定位和功能，通过维持再生能源，可以获得出色的燃油性能和运动型驾驶体验。

新Jazz混合动力型号增设了几项独特的功能，包括通过线齿轮换挡，为运动混合动力i-DCD系统提供更平稳和运动的齿轮换挡，紧接着是3D立体速度计设计（多信息显示），显示项目例如能量流、运动仪表、燃料经济性、驱动信息、自定义设置和ECO讯号显示等各种信息，提供驾驶者清晰的阅读视野。

此外，新Jazz混合动力车款也有了巡航控制系统，以提供更好的驾驶体验。

而新Jazz 汽油版将有三种规格供选择包括S版、E版和 V版，新的镀铬前格栅、新的前后保险杠设计、智能进入系统与启动按键加上ECON 节能键， 均成为所有车系的标准配备。

其他增强功能比如双色铝轮圈则配置于V版，LED日间行驶车灯（DRL）以及后视镜头则配置于E和V版。

V版还提供了换挡拨片以及巡航控制系统以提供更出色且顺畅的驾驶体验，而半皮革座椅也为车辆提供长期舒适的使用效能，E版将会有触碰式自动空调，E和V版都将会搭载新的6.8寸显示屏音响。

本田也贴心考量到客户安全，V版将保持原有的6个安全气囊，而E版将升级搭载4个安全气囊，相似于E版，运动型混合动力车款也会搭载4个安全气囊。

新Jazz 汽油版将提供5种车身颜色供选择，包括：现代钢铁金属、金属银、嘉年华红、塔夫绸白及水晶黑珍珠，至于新的Jazz混合动力车款则备有金属银、现代钢铁金属以及白兰花珍珠。

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