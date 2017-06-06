维修水管阀门破洞 槟11地区周六停水 北马新闻

（槟城6日讯）峇都蛮及皇后湾区的住户要注意了！槟州供水机构为了维修敦林大道的水管阀门，将于本月10日（周六）暂停供水10个小时予槟岛11个地区。

槟州供水机构首席执行员拿督杰瑟尼今日发文告指出，上述水管阀门已出现破洞，因此该机构人员将从当天上午8时至傍晚6时展开维修工作。他说，如果该水管阀门没有及时维修，会随时导致流失大量水源，甚至会面对断水问题。

他直言，该维修工程将会影响槟岛11个地区，包括包括水警营、水警部队基地、烧鱼及海鲜餐厅、峇央珍珠（Bayan Mutiara）、峇央英达道（Bayan Indah）、颐思殿酒店（Eastin Hotel）、皇后湾购物广场、峇都蛮路、Desa Riang、E-Park公寓及N-Park公寓。

他补充，这次暂停供水预计将会影响2万5000名用户，因此他也向受影响住户致歉，并希望用户们要预先储备足够的用水。

10小时是否配水 杰瑟尼暂无回应

另一方面，针对槟州供水机构是否会在暂停供水10小时期间提供用水给受影响用户，本报记者致电及发短讯予杰瑟尼咨询后，直截稿为止仍无法获得对方给予回应。

皇后湾广场不受影响

皇后湾广场管理层北马区总经理吴君儿受访时指出，该广场管理已经接到槟州供水机构的通知信件，而该管理也已经做好应对措施。她说，该广场本身就有储存水库的措施，因此当天10个小时，该广场依旧可以提供足够的水给店家及顾客，因此这次的暂停供水并无影响到该广场的运作。