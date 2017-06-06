新管理层改革措施奏效 诚信集团渐露曙光 经济新闻

（吉隆坡6日讯）诚信集团有限公司（RPB，8885，贸易服务组）在经历了2年的季度亏损后，随着两名新大股东加入以及在关键管理层方面作出一些改变，预料集团将会露出曙光。

虽然归于股东的权益仍然亏损22万6000令吉，但是该家旅游公司在截至2017年3月31日止第4季度的业绩中，取得55万7000令吉的小额税前利润。

它在向大马交易所提交的季度财务报告中表示：“这对于我们来说是非常好的，并且证明了新管理层提出的重大改变管理举措奏效。”

“这些改变及改善措施将会持续和加强，我们有信心在未来的季度中取得更积极的成果。”

诚信集团在另一份文告中说，去年10月随着该集团首席执行员兼集团董事经理拿汀陈美雲辞职后，施雅兴（译音）被任命为接替陈氏的职位。虽然在交接方面出现了一些‘令人感到意外的情况’，但是这些艰辛步伐终于有了回报。

施氏称：“我们在上半财政年度已跌至最低点，一共亏损2100万令吉，所以此后的两个季度中录得盈利是非常令人鼓舞的。”

“我们基本上拥有3大核心业务，即酒店，产业和旅游。”

以Avillion品牌来经营的酒店业务与产业业务经已转盈。但是，旅游业务包括旅游服务和旅行团；以及其他业务例如广告、媒体及办公室服务等仍然亏损。

总而言之，去年两名大股东入主该集团，它们分别是由前财政部长敦达因儿子拿督维拉丹尼阿都达因持股的Ibu Kota发展私人有限公司和Mazmur资本私人有限公司。至于董事经理施氏也持有诚信集团部分股权。

2016年7月27日，丹尼被任命为执行董事。不过，他意外地在8月18日因破产案而被逼辞职。

它在向大马交易所提交的最新报告中指出，营业额下跌12％至4228万令吉，主要是香港和新加坡旅客人数减少，导致旅游业务收入下降20％。

此外，营业额较少，归因于产业部门延迟推出位于柔佛州Bandar Tenggara的Desa Impian第2阶段项目。诚信集团透露，延期是由于无法控制的外部因素所造成。

诚信集团在文告中说，下一阶段的重点是利用内部策略来积极拓展产业和旅游业务。

它称：“展望未来，我们将会继续从早期的努力中获得成果，从而改善营商环境和最大限度地提高收益。”

“随着集团巩固根基后，我们将会积极扩充Avillion酒店品牌，并在本财政年度于金马仑高原增设一家新酒店。同样，我们也将通过合资企业或类似商业安排，寻求将现有的土地资产用于生产用途。”

“由于成本优化、营运合理化和审慎的收益管理，我们也期待海外旅游业务将会温和复苏。”