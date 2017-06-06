令吉降至4.2650兑1美元

（吉隆坡6日讯）今日令吉兑美元汇价先升后跌。此外，令吉兑美元以外的其它主要货币起落不一。

令吉起初兑美元走强，因拜地缘政治风险所引发的担忧情绪，驱使投资者续把资金转移至新兴市场避险所赐。但较后令吉因遭受套利卖压而转跌。

伦敦恐怖主义袭击事件经提升了市场对避险“资产”的需求。市场同时也在关注欧央行会议和英国大选的结果。

最近公布的主要美国经济指数大多比预期差，使美元承压，但令吉却因此而受惠。

经济数据的好坏可能影响到美国今年的加息步伐。但6月加息的可能性仍然极高。

令吉兑美元汇价闭市时报4.2650/2680，较昨日之4.2620/2650略贬值。开市时，令吉兑美元报4.2590/2640。

此外，令吉兑新加坡元汇率由昨日闭市之3.0880/0913增值至3.0868/0898、兑每百日圆由3.8560/8590趋软至3.8879/8910、兑英镑由5.5001/ 5057走弱至5.5070/5121，以及兑欧元由4.8007/ 8045增值至4.7973/8019。

另外，中国外汇交易中心公布，今日人民币兑美元汇率中间价报6.7934，较上日中间价6.7935微幅升值1个基点。中间价连续5个交易日上升，续创去年11月10日以来新高。此外，1欧元兑7.6495人民币、100日圆兑6.1542人民币、1港元兑0.87178人民币、1英镑兑8.7706人民币、1新加坡元兑4.9192人民币，以及1人民币兑0.62666令吉。