比首相人选更重要的考验 异言堂

文：黄婉玮

近来在媒体版面上都可读到朝野政治大人物针对希联替代首相人选的发言，尤其希联的几位领袖发言更受到关注，外界都期待从他们的发言中透露点线索。

公正党的旺阿兹莎和公正党成员都坚定的站在初衷，首相之位必须是留给安华的，现在推举的只是临时的首相，行动党的再益却针对希联三党在公正党大会上高举“安华是第七任首相”的告板提出批评，有点维护土团党总裁马哈迪的意思。马哈迪针对此事却是坦荡的承认安华是首相人选之一，不过须先赢了大选再说。

由于关于替代首相的课题都围绕安华和马哈迪，一时半刻也找不到第三人选来打破僵局，但不能否认的一点是，希联高层都清楚首相人选是离不开选举成绩的。历届首相人选都是由国会议员推举由占最多议席的政党党领袖出任并组织内阁，若按照这游戏规则，议席成绩才是决定谁主导联盟以及出任一国之相的关键点，所以无论是安华或马哈迪，都必须过了攻占选区这一关卡才可名正言顺的登位，既然如此，议席分配才是希联接下来面临的大考验。

执政党和在野党各自组成了政治联盟，在选区议席分配上难免有时会碰到内部竞争的情况。在国阵里，巫统可以作为协调者，也可以作为“老大”指挥成员党必须用“表现”来争取更多的席位，对于倡导平起平坐的希联，成员党之间以平等协商的方式讨论席位的分配，这样也体现了族群平等的合作模式，不过也相当考验各党的默契。

相比于国阵仍以各族群利益为代表，希联较多代表的是跨族群的公民社会，但出于国情的需要，希联还不能完全撇弃民族主义。除非有一天，大马的中产阶层的人口已经达到成为一个大族群，将有望取代种族思维，现在的希联还是需要借助马来民族的号召力量，而土团党正以维护马来人政治权益为号召，因此公正党和土团党可相互吸纳成为政治联盟。但是两党成功联盟之后，分配议席的问题也来了。按照理想的逻辑可以把城市和中产阶层归给公正党，而基层乡民归给土团党，但公正党和土团党所攻占的某些选区是同时有两党的支持者，而且，不能忽略行动党和诚信党在跨族群支持者的作用。

选区分配直接影响未来首相的人选，谁党获选的选区多就可名正言顺的出任首相，如果希联已经有共识要推举安华为替代首相，是否也意味着在选区议席分配方式也很快有共识了呢？