广开言路 虚心纳谏 异言堂

文：陈泽清

不久前无国界记者组织公布2017年新闻自由指数排名，在180个国家中我国排名144名，排名居后，看来我国的新闻自由还有很大的进步空间。

新闻自由是在行政、立法、司法之外的第四种权力，是确保民主政治运作的不可或缺元素，如果说没有新闻自由，民主精神荡然无存一点都不为过，新闻自由是民主政治的重要支柱，民主政治若离开新闻自由，它的运作肯定是崎岖难行，无法畅通的。

新闻自由向来是国际社会关注的课题，为什么呢？因为要衡量一个国家的民主、自由与人权的进展无不系于该国的新闻自由松紧而定。换言之，新闻自由是与民主、自由、人权互成正比的，新闻自由愈是宽松的国家，就意味着这个国家的人民享有更优质的民主、自由与人权。

新闻自由除了对国内外发生的时事，给予真实、公正、公平、明确的报导，为公众人士堤供知的权利外，其中肩负最大的使命与任务莫过于监督政府，这就是新闻自由最可贵、最重要之处。事实上，今天世界上几乎每一个国家的宪法中都有明文规定保证新闻自由的条文，都认同新闻自由在民主政治中扮演非常重要的角色，可以保障人民的权利。

近代史上，新闻自由发挥惩恶扬善，申张正义的实例莫过于美国的水门案件了。当年美国华盛顿邮报把涉及非法窃听政敌情报的时任总统尼克逊拉下马，震惊全球，如果不是拜美国新闻自由之赐，试问，区区一份民办的华盛顿邮报如何扳倒位高权重的总统？真的假不了，假的真不了，尼克逊总统的谎言终究敌不过华盛顿邮报忠于事实、公平、公正的报导，而华盛顿邮报不为势劫、不为利诱的坚决立场，也将新闻自由的真谛发挥得淋漓尽致，成为新闻界的典范。

另一津津乐道的新闻自由扳倒强权的实例，就是台湾前总统阿扁因涉贪经媒体揭弊而陷牢狱之灾。台湾自解除报禁、党禁等戒严令后，新闻媒体的大鸣大放；新闻自由尺度之开放令人咋舌，涉贪的阿扁时运不济，在不受当政者打压的情况下，在媒体抽丝剥茧的穷追猛打下，阿扁涉贪的罪证确凿，终被押入大牢。

阿扁的贪渎坐牢，由始至终，可说是拜新闻自由之赐，因为有了充分的新闻自由，媒体工作者才能放胆揭弊，试问，如果停留在偶语弃市的专制时代或戒严时期，动辄得咎，谁敢揭弊，谁敢在太岁头上动土？而台湾自媒体扳倒阿扁总统一役，台湾的新闻自由指数冲天而上，如今高居排行榜45名，为亚洲地区之最。

我国新闻自由的进展落后，但愿今后当政者能许我新闻媒体更宽松的言论空间，以恢弘的器量虚心纳谏。再者，在言论市场中自由交换意见，正如在经济市场中交换货物一样，政府愈少干涉愈好，唯有如此，我国的新闻自由才有望大幅提升与推前。