商业交易频被政治化 异言堂

文：伊希

我国是一个富饶的国家，资源处处，而如果我国有意脱售资产的话，相信是不会缺乏外国买家，因为这些资产在外国人眼中，都是非常值钱的。

不少人也发现，在这些脱售资产的交易当中，主要都是中国投资者在觊觎这些资产，而且成功取得这些资产的都是中国投资者居多，其他国家，例如日本、韩国、美国或欧洲投资者反而较少得标。

坦白说，这些趋势是不会让人觉得奇怪的，因为中国经济崛起之后，不论是财力和物力方面都胜其他国家许多，再加上中国政府也在积极推动走出去的“一带一路”战略，使得中国投资者比其他外国投资更舍得出高价钱来收购资产。

因此，在价高者得的情况下，才让人们觉得我国资产主要是由中国投资者夺得的印象。更难能可贵的是，不论是什么样的资产，中国投资者都有兴趣，包括发电厂、沼泽地段、填海地段、黄金地段、国产车公司股权等等，他们都有兴趣。

但是，这样浅显易懂的道理却一再被反对党忽略，反之对国内脱售资产的商业行动政治化，只要是将资产脱售给中国投资者的话，他们就会用政治的眼光来诠译，真的是让人不胜其烦。

其实，商业的脱售行动在中国强大之前，早都已经发生，例如我国早在创办国产车公司普腾控股的时候，也是以日本公司三菱合组联营公司，然而当时的首相敦马哈迪却视之为理所当然。

但是，在马哈迪时代一手创立的普腾控股，至今仍然无法自立更生而且还亏损连连，因此由拿督斯里纳吉的政府同意控制这家公司股权的母公司多元资源工业将普腾控股的部份股权脱售给中国投资者，是属于非常合理的商业举动。

然而，前首相敦马哈迪见到这个消息之后，马上就一把鼻涕一把眼泪地哭诉说自己的“儿子”被卖掉了，其实敦马哈迪这样的动作无疑是在做政治秀，因为了解这个交易的人都知道，马来西亚方面只是将普腾的49.9%股权脱售中国投资者，我国公司还控制着51.1%的控制性股权，何来卖掉他的“儿子”之说呢？

话说回头，当年马哈迪可以引进日本资金联手发展普腾汽车，为何纳吉就不能引进中国资金继续推动普腾控股发展呢？毕竟现在中国在汽车工业技术方面，已经取得突飞猛进发展，再加上中国本身就拥有庞大的市场供普腾汽车发挥。

因此，纳吉政府同意将普腾控股脱售给中国投资者肯定是一个明智之举，只要中国投资者能协助普腾控股摆脱当前的亏损窘境，并且再也不需要向政府寻求注资的话，那么，这对普腾控股、人民与国家而言绝对是一件喜事。

所以，很多人就是不明白为何在听到这个这么正面的消息的时候，马哈迪会是一副哭丧的脸，而除了用做政治秀来解释之外，真的是再想不到马哈迪为何会有这样的反应。