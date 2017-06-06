文：叶汉荣

大火球高挂天空，没风，又焗又闷，真难受，啊，天气到底怎么啦？

一向怕热的邻居阿成赤膊上身，持大葵扇在走廊煽风，他抱怨说，一天无数次为身体降温，否则敏感皮肤又发痒，越扒越痒真难顶，刚冲完凉，整身又黏黏，睡前要再冲多一次，涂Lotion或爽身粉，开5号风扇才能入眠。

大热天已难熬，偏偏蚊子又助纣为虐，嗅着体味疯狂轰炸，叮到他颈项、手部、大腿，尽是一粒粒“红毛楼”半夜起来又Piat又打，三字经尽出的他彻夜睡不宁。

毒辣太阳下，红绿灯前唱痴痴地等，考验骑士耐力，四线交通网，等绿灯须耗至少两分钟，刺肤高温直射，加废气黑烟“包剿”相当痛苦，在这“漫长”守候中，多数人都滑手机消费时间，一些没耐心的，眼看四下无Mata，索性开足马力闯红灯，惊险百出。

大热天最盼望冰凉入口，凉茶、冰水、果档生意火红，槟岛老街区，一档由安哥经营数十年的水果档，经常站满果客，口碑相传。

安哥削的本地水果，像木瓜、西瓜、黄梨，新鲜又大块，现削现卖，甜美好吃，价格公道，抱着薄利多销宗旨，赢得食客赞许。

他说，大热天看着爱果人，将一片片木瓜放进口，果汁四溢，非常满足，他说，卖水果让人旱天解渴、帮助消化、吃出健康，是无价快乐。

全球气候暖化，已打击人类作息，部分地带雨量暴增，部分则严重干旱，杀伤力飓风频密，南极冰川逐年溶解，海平面升高，许多沿岸城市、岛屿面临海水灭顶隐忧。

气候两极化干扰庄稼收成，非洲沙哈拉牧区曾因连年干旱，牧草稻麦枯萎，牲畜大量死亡，发生逾百万人包括儿童饿死的大饥荒。

暴雨近期频袭亚洲，包括斯里兰卡、孟加拉等国，最近饱受气旋“莫拉”蹂躏，夺走数百人命和庞大经济损失。

破坏大自然、污染原生态，人类是温室效应凶手之一，IS颠倒世局，列强斗军备，重工业排放化学气体，废料污染海洋，滥砍树伐林、填海索地，大量车辆攻城，黑烟废气弥漫，人们乱丢垃圾，地球怎不生病？

坐名车丢垃圾

红绿灯前布满烟蒂，路上飘塑料袋废物，公民意识低落、同理心脆弱，几成槟城“注册商标”。

那天，骑摩托车行在世遗区，一幕“滥丢”场面看傻了眼！

当时交通阻塞，车速放缓，跟在一辆名车后面，先是土豪型司机丢烟蒂，接着一贵妇乘客，大剌剌掷出一包没喝完“乌冰”，乌水溅马路，差点喷到周围骑士，戏还没完哦，接下来一男童也很自然抛出薯条盒……。

Alamak！典型乱丢垃圾家族，路人和我狠狠瞪向他们，这家人却毫不在意继续滑手机。

坐高级轿车，拥低级人格，基本环保和公民意识也没有，看不起这类人。

槟城近期推行的“垃圾分类”，是良性起跑点，让再循环物资延续生命，减少丢弃量，惟需民众配合，环保链才能成功操作。

无视全球暖化，厌恶反调大王特朗普，大秀兰花指后退出巴黎协定，引起各国讨伐。

宇宙原生态息息相关，你爱天地，天地爱你，若你糟蹋它，它将加倍奉还，再不回头是岸，惜物资挺环保，人类将自取灭亡，极端天气更显现。

一场“行侠仗义”喜雨，暂驱走高温天气，但愿大地继续雨顺风调……。