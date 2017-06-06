文：关悦涓

随着选举脚步声近，投废票的呼声渐高，国内年轻一族投票热情也下降。

近日，网络上出现鼓吹华人在来届大选投废票的声音，这无疑让我们读到国民的反叛心态，听到他们对政府不满的牢骚。你的左邻右舍或者会告诉你：我都不喜欢两个阵营，朝野的政策都不理想，我打算两个都不投，以示抗议。

选举确实叫选民太沉重，为了权益而合作的在野联盟，又或者被一马丑闻困扰的国阵，人民要从中选择其一，实在太困难，因此很多国民宁可投下弃权票。

放眼在世界各地，因国民的不满情绪，选举的废票率在全球逐渐上升。然而这种投废票的游戏值得鼓励吗？

不，我们可以理解投废票是一种表态，表示对现有的候选人不满，但是这并不民主。

当选区划分不公平、幽灵选民剧增、邮寄选票一味都是亲国阵票，我们更应该尽公民职责投下手中一票。

如果我们认为政治实在太污秽，或者候选人中太多烂苹果而选择投废票，那么我们等于向腐败的制度、权威的体制、355法案、一马丑闻、华小制度化拨款及独中统考文凭的承认妥协，意思是说：我不管了！

就算没有心头好，也可深思熟虑之后，投下一个比较不烂的苹果，我们何必为了宣泄一时不快而放弃了一个透过民主选举应负起的监察力量呢？

投下废票太消极，选民要记得：我们不是选一个圣人，我们只是选一个合适的人民代表。

伏尔泰曾说过一句发人省思的一句话：“你说的话，我一个字都不赞成，但我要拚命维护你说话的权利。”

真的，选举即将来临，每个人都有发言权，当别人鼓吹华人在来届大选投废票时，选择权在你那里，我们要认真思考选择后的代价。

我们要记得废票长期被认为数量不多，无关痛痒或被误以为仅仅是一些无知者的失误，但是有谁想到这会影响大局。我们别小看废票，但也不鼓励投废票。

想用废票来抗议，别傻了！这种喊话，没有人听得到。难道除了投废票，没招了吗？对政局感到反感，更应该善用手中一票。