谁的江山马蹄乱 我看风雨花影残 异言堂

文：胡一刀

『仍有15%马来票、22%非马来票，未决定来届大选票投何方？谁能在大选左右这批游离票，谁就是王者？此时此刻，传出土团党要挟希盟，列马老爷为首相人选，否则土团党可能独自上阵大选、孤军作战？』

两个星期前，胡一刀点出，马老爷和安华暗中较劲，看似争夺希盟首相人选。半个月过去，流言蜚语不但没有平息，反而竟有越闹越热之势。

风波始于5月21日，旺姐在公正党大会结束演讲，台上台下高举“安华是第7任首相”的大字报。然而，以VIP受邀出席的土团党马老爷、慕尤丁却没有随之举牌。场面多少有一点尴尬。

5月24日，公正党拉菲兹公布Invoke民调，关于在野党首相人选的问题，23.5%选择安华、17.6%选择哈迪老兄、马老爷16.5%、慕尤丁12.6%、拉菲兹10.7%、马公子8.4%、旺姐4.5%、敏大臣3.5%、努鲁依莎2.6%。

5月25日，《当今大马》一项民调却显示，在1万2777名投票读者中，69.9%支持马老爷成为希盟首相人选。反对者25.6%。

这显示了，在野党首相人选，不是安华就是马老爷？

6月1日，马老爷脸书直播，回答网民数项询问。其中一项提问，如果在野党在来届大选击败国阵，马老爷会否同意重新担任首相。马老爷的回应是：“我不能不理会希盟的朋友，如果他们有这样的计划并且同意，我或许被迫考量重作冯妇。”

接下来，关于马老爷或重任首相的传言在江湖乱飞。巫统领袖纷纷发言批评，还有伊党领袖聂阿玛，讥讽马老爷已是过时人物。

6月4日，土团党策略局主任莱斯胡先，撰文呼吁希盟接受马老爷作为首相人选，否则“在野党集团势将面对危险的分裂”。6月5日，又有匿名土团党领袖放话，本周五希盟会长理事会会议，要是不能对首相人选达致共识，土团党可能独自上阵大选，孤军作战。

啊哈，土团党有人开始沉不住气了？又或许土团党有人似乎看到胜利在望，所以索性使出喝奶之力先卡住首相大位？

6月5日，安华对马老爷言论似有不满，并提醒此事并非由马老爷决定，首相人选是希盟全体共识云云。

好了，胡一刀不信马老爷很想重任首相。然而，为了马公子的青云路，为了土团党的大未来，如今年届92岁的马老爷，不是不可能再战大选为重任首相铺路。再者，据称有希盟领袖游说马老爷，来届大选出击北根国会议席挑战纳大人，以带动整个希盟团队的士气和气势。

话虽如此，此举对马老爷是喜是愁实属难料。很简单，马老爷既已使出浑身解数，以打倒纳大人和巫统为先，要是亲自上阵可以掀起海啸效应，马老爷无论如何都得放手一博呗。然而，要是大选上阵北根不敌纳大人，马老爷恐怕就落个晚节不保，这对马老爷是个很大的政治代价。

马老爷曾经说过，希盟先赢得大选，才来确定首相人选。之前亦不断强调，既然当初选择退位，他不会再出任首相，更不会再参加大选。

但如今形势有变。兴许这样说吧，国阵首相人选一向明确，希盟首相人选却无法交代，在拉拢中间游离票时未免欠缺说服力。根据希盟领袖评估，现在仍有15%马来票、22%非马来票，未决定来届大选票投何方。

如果这是真的，谁能在大选左右这批游离票，谁就是王者。

有探子说，希盟本周五会长理事会会议，在确定希盟党徽后将寻求社团注册。上个月会议，通过旺姐为希盟主席、马老爷则为顾问。

不过，有土团党领袖却称，以旺姐为首的希盟不容易争取游离马来票，尤其旺姐摆明只是为安华缓席的临时首相人选。反而，根据土团党领袖，希盟若以马老爷为首，争取马来游离票号召力强多了。

可是，也有希盟领袖认为，土团党作为一个在野党新兵，而且希盟仍在继续观察土团党的表现，土团党就想着做龙头老大未免心太急。更何况，希盟一路奉行平起平坐，并没有谁是老大谁是小弟的问题。

土团党之外，最支持马老爷当首相的，是新加入行动党的再益。

但行动党上下包括林吉祥、林冠英都挺安华拜相、旺姐当临时首相。且胡诌一句对之：“谁的江山马蹄乱，我看风雨花影残。”哎呀，马蹄声乱，花影月残，谁的天下谁的江山？