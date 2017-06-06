T.O.P服药过度昏迷急救

T.O.P惊传昏倒送医。

韩瑞熙长相清纯。

韩瑞熙在限时动态上传炒饭影片。

（首尔6日讯）韩国天团“BIGBANG”29岁成员T.O.P昨因呼麻被起诉，他服役中的江南警察局义警队立刻将他开除，转调位于首尔阳川区的4机动队服务。他今传出健康状况亮红灯，上午在4机动队被发现失去意识昏倒，遭送往首尔的医院急救，疑似是药物过度服用，目前正在加护病房治疗，但下午5时（大马时间4时）仍未恢复意识，外界怀疑他是否企图轻生。

他的经纪公司“YG娱乐”向《东亚朝鲜》表示，“T.O.P因药物过度服用被送往急诊室，他的母亲正在医院守护他。”对于其他问题，YG娱乐一概不回应。

他的朋友向《OSEN》透露，“现在还在检查是否与过度服用药物有关，最近因为发生了许多事，他非常痛苦，也受到不少压力，希望他可以快点恢复意识”。

毒女友再杠粉丝 秀床上交缠照呛声

T.O.P去年10月在龙山豪宅与女练习生韩瑞熙一起呼麻，2人皆被起诉。21岁的韩瑞熙过去曾在IG呛粉丝：“我跟你们的欧巴们搂搂抱抱，亲了好几次。”近日又上传疑似与T.O.P“炒饭”的照片，挑衅写道：“你们的欧巴？”甚至在限时动态上传正在“办事”的影片，网友猜测对方就是T.O.P。