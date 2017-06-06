30分钟残忍杀戮 动物园丢活驴喂虎 国际新闻

（南京6日综合电）难道动物的生命就不值得尊重吗？江苏常州淹城动物园昨日发生一场残忍的杀戮。工作人员竟将一头活生生的驴子丢进虎园内的水池中，随即引来两只老虎扑咬，至30分钟后，驴子被老虎监生咬死，事件引起网民哗然。

从目击者拍下的片段可见，4名穿着红色雨衣的工作人员将一只活驴从货车上推落池中。此时正在围观的游客不禁惊呼，大叫：“不会吧？”、“老虎来了，老虎来！”

随后水池中一只老虎伏在驴子背上，并张口咬它，岸边另一只老虎则不停用爪子抓驴子，疑想与同伴分吃，最后该只老虎也扑入水中。尽管驴子不停挣扎，但仍不敌两只猛虎围攻，被活活咬死，池水被鲜血染成红色。

片段在网上流传后引起网民哗然，炮轰常州淹城动物园的行为残忍，直言：“小朋友们不要看”、“不过为了博眼球，吸引上座率，何必做得这么绝？”、“这个不是大自然中的弱肉强食，是人类自导自演的。”另有人建议取消动物园资格。

常州淹城动物园股东事后解释，园方因债务纠纷，动物资产被冻结。为免去饲养成本，就将动物园饲养的驴、羊等投放到老虎园内。园方又指事发突然，原因还在调查中。#