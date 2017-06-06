墨尔本枪手杀人及挟持人质列恐袭 “伊斯兰国”组织认责 国际新闻

（悉尼6日综合电）澳洲墨尔本周一发生的枪手杀人及挟持人质事件，极端伊斯兰教组织“伊斯兰国”(IS)认责，并宣称是报复澳洲与美国联手对付IS。澳洲警方也将这起事件定性为恐怖袭击，传媒报道，枪手是一名来自索马里的难民。

一名男子周一持枪闯入他平日工作的一幢服务式住宅大厦，杀死一名男子，并挟持一名女子。警方掩至与枪手驳火40响，将之击毙，3名警员受伤，女人质则安全逃出。

有指枪手曾联络当地电视台，声称是为“IS及为基地组织而战。在案发多个钟头之后，IS组织喉舌阿马克通讯社（Amaq）说：“澳洲墨尔本袭击的执行者是IS士兵，他是响应对付盟国平民的呼吁，而发动袭击。”澳洲传媒指，IS组织的意思是以今次恐袭，报复澳洲参与以美国为首的联盟对付IS。

维多利亚省警察总长阿什顿周二表示，警方得悉枪手涉及恐怖事件，不过已是多年前的事。他没有说出枪手身份，但传媒指是29岁索马里难民卡伊雷，他在2009年密谋向悉尼军营发动自杀式袭击，但在证据不足下获得释放。