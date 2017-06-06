【情侣烧炭自杀】2人骨灰安奉相邻 让他们继续陪伴彼此（视频）

（大山脚6日讯）欠债情侣烧炭自杀案，虽然2名死者生前未注册名分，但两家家属决定把2人的骨灰安奉在相邻的骨灰格，让他们继续陪伴彼此。

2名死者沈汉镪（47岁）及陈淑芯（35岁）的丧事与一般先做功德，再来举殡和火化的程序不同，基于两名死者已逝世多天才被发现，因此两家家属决定先进行火化，才设灵堂、做功德及举殡。

两家家属周一（5日）在诗布朗医院领出死者遗体后，便移奉至武拉必福德正神公塚火葬场火化，下午捡骨，之后在该公塚的卫生所设灵堂，做功德一晚后，今早（6日）10时举殡。

据观察，灵堂上2名死者的骨灰及遗照并排在一起，举殡仪式一开始，一名师父带领两家家属诵经及环绕灵堂，之后先是男方进行亲属致祭，才到女方进行仪式。

多位家属及友人出席送2名死者最后一程，包括男死者的前妻及3名女儿也有现身参与仪式。

仪式后，双方亲属捧着两人的遗照和骨灰从卫生所步行约百公尺至公塚内骨灰塔，进行诵经仪式。

两名死者是在上周日（4日）的下午，被邻居揭发相伴陈尸在万珠园组屋的住家内，警方初步鉴定已毙命超过3天。

警方调查推测2人疑欠下巨债，无力偿还而烧炭自尽，警方指出死者在遗书中交代欠下9组阿窿约10万令吉