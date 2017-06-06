中东七国宣布与卡塔尔断交 斥支持恐怖主义 国际新闻

（麦纳麦5日综合电）周一是中东“六日战争”50周年，多个伊斯兰教国家包括巴林、沙地阿拉伯、埃及、阿联酋、也门、利比亚及马尔代夫，突然先后宣布与卡塔尔断交，中东国家间的关系裂痕加深。巴林政府发声明，指控卡塔尔干预其内政、煽动媒体及支持恐怖主义活动。卡塔尔回应直指断交“没有正当性”，反斥多国的决定“侵犯其国家主权”。

巴林外交部首先发声明宣布，与邻国卡塔尔断绝外交关系，将在未来48小时内，从卡塔尔首都多哈撤走所有外交代表团，并要求卡塔尔的外交官同时离开巴林。声明又指，限时要卡塔尔国民在两周内离开巴林。巴林当局表示，因为卡塔尔“煽动媒体，支持武装恐怖分子的活动，资助伊朗组织在巴林国内制造混乱及破坏”，故作出这个决定。

沙地阿拉伯随后亦透过国营媒体，指控卡塔尔政府支持恐怖主义，并干预巴林内政，故宣布与卡塔尔断交，以保护其国家安全。沙地又呼吁其他兄弟国跟随。而以沙地为首、在也门战斗的阿拉伯联军，同时取消卡塔尔的成员资格。联军指，卡塔尔壮大了恐怖主义，支持也门反抗军和恐怖组织，包括“基地”和“伊斯兰国组织”（IS）。

埃及和阿联酋之后亦作出相同宣布。巴林、沙地阿拉伯和阿联酋均表示，在24小时内切断与卡塔尔所有的海陆空交通联系。埃及的声明中则表示，会中止港口及机场连接卡塔尔的交通班次。

卡塔尔外交部其后发表声明回应，对沙地阿拉伯、阿联酋、巴林等国宣布断交表示遗憾和震惊，指此举“没有正当性”，反斥中东多国的决定“侵犯其国家主权”，但声明中没提及埃及。卡塔尔当局又向国民誓言，今次事件不会殃及他们。

国际油价一度走高

这也导致卡塔尔的股市一日之内的跌幅一度超过9%。今日开盘卡国股市即暴跌6%以上。今天下午，卡塔尔股市综合指数暴跌217.61点或7.76%，报2586.87点。国际油价在消息公布后走高，美国西德州中质原油期货价格在电子盘交易中一度上涨1.28%，报每桶48.27美元。由于中东为重要原油生产地区，上述消息令投资者对原油供应感到担忧。