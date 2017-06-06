惯犯拒查闯路障持刀攻击 警开枪制伏起毒品 国内新闻

（怡保5日讯）骑乘摩托车惯犯今晨在爱大华拒绝警察截查，闯路障逃走，并手持巴冷刀攻击随后追逐的骑警，警员最终自卫开枪将惯犯射伤，同时起获海洛因与冰毒。

霹雳州刑事调查主任拿督颜天记指出，该名印裔男惯犯为现年50岁的水喉技工，来自太平甘文丁，其右膝遭自卫开枪的警员射伤，目前在医院接受治疗中。

他表示，来自爱大华警局的3名警员于周一清晨约5时在爱大华大街设路障执行任务时，发现1名骑乘着摩托车的男子行迹可疑，于是尝试截停该男子检查，惟后者拒绝停下硬闯路障逃走，3名巡逻警员随即分乘2辆摩托车展开追逐。

他续说，在追逐过程中，嫌犯突然向趋前拦截的警员扔了一个装有破门行窃工具的袋子，结果其中1名二巡警员的左手腕被袋子击中而红肿。

“直到靠近爱大华甘榜班再，该嫌犯再发烂持出巴冷刀企图挥砍在随后追逐警员多次，警员为了自卫便朝嫌犯开出一枪，并射中其右膝，嫌犯接着也车翻人仰。”

他表示，在男子被制服后，警方从其身上搜获5包重约6.5克的海洛因和1包重约0.2克的冰毒。

“同时，起获一个绑在摩托车后面的水箱，经调查后也发现嫌犯骑乘的摩托车引擎编号曾被篡改。”

他表示，目前嫌犯在斯里曼绒医院接受治疗中，将于明天被带上法庭申请延扣助查，另外。

他说，初步调查显示，嫌犯从1984年至2005年期间拥有9项刑事罪案记录，当中包括偷窃、破门行窃以及偷车罪刑，也曾多次被判坐牢。

“与此同时，该名男子的尿液检验报告结果显示对冰毒呈阳性反应。”

颜天记表示，目前警方援引刑事法典353条文（使用武力阻碍警察执法）调查此案。