脸书炫耀猎获频危动物 环保组织势揪“凶手” 国内新闻

（吉隆坡5日讯）疑猎捕受保护频危动物后尚在社交媒体脸书炫耀，引起野生动物保护组织的怒吼，借重网络专家揪出“凶手”。

根据《星报》报导，非政府组织日前接获投报指有人在脸书上展示疑在东马捕获的各种猎物，令人震惊是的其中不少都是受保护的野生动物。这些猎人在脸书上展示的战果包括马来熊、云豹、穿山甲、马来潮龟、银叶猴、野猪及鹿等，其中一个贴甚至还大胆地公然推销其捉获的幼豹。

这些脸书上展示的大部分猎物都已毙命、其中包括将下锅的穿山甲。这些猎物多为近危或严重濒临灭种特色物种，或是受被国际自然保育联盟（IUCN）列为严重濒临灭绝的动物。

野生动物保护组织达瑙基朗研究中心中心（Danau Girang Field Centre)主任比诺古森博士指出，这些猎物都是受保护的频危动物。他对这些猎人通过脸书炫耀战果却没有收到对付感到费解。他表示已联络一些网络专家以揪出这些“猎人”。

驻守於东马沙州的古森相信这些图片并非出自东马沙州及砂拉越不久前举行的丰收节活动。

他表示，在接获这些图片后已转贴在脸书以便引起关注，希望砂拉越野生动物局看了会采取行动。

大马野生保护协会主任梅尔文古玛要求政府必须确保贯彻保护动物法令，否则未来的环境规划和TN50国家转型计划将是徒劳。

与此同时，环境部助理部长拿督能达立夫沙列指出，他已指示砂拉越森林局及砂拉越森林机构介入调查此事。砂州森林局长沙扑安说他将在向警方投报前，先致函大马通讯及多媒体委员会以揪出脸书上的发帖文者的IP地址。