大马朝向老人国前 纳吉促准备面对挑战 国内新闻

（吉隆坡5日讯）首相拿督斯里纳吉促请政府官联公司（GLC）和私人领域在大马朝向老人国之前，做好准备面对挑战。

他说，根据联合国的报告，大马将会在2030年到达人口高龄化国家，意味逾15%的人民超过60岁。

他认为，此现象将带来沉重的经济和社会问题，如日本目前的状况，因此必须解决这项挑战。

他续说，相较拥有较高成年工作者的国家，人口老化的国家将经历经济成长放缓。

他因此建议公务员退休基金局投资医疗保健领域，以应付2030年的老人国。

也是财政部长的纳吉今日出席公务员退休基金局10周年庆暨新办公室开幕仪式时，如是指出。出席者尚有财政部秘书长兼公务员退休基金局主席丹斯里依尔旺、首席执行员拿督旺卡玛鲁扎曼等。

纳吉指出，公务员退休基金（KWAP）规模预计在2050年增至5兆令吉，平均每年成长8至10%。

他说，自10年前成立的退休基金局取得亮眼的成绩及表现，从2007年420亿令吉规模，增加200%至2016年12月的1250亿令吉。

他说，当中536亿令吉用于品牌化投资收益，即作为支付退休金责任。他补充，尽管全球经济前景充满不确定性和挑战，退休基金局平均投资总收益在10年内高达6.5%，并相信该局的表现能像目前一样，继续正面和稳定。

卡玛鲁扎曼补充，该局基金规模每年取得11.4%的成长，截至目前已经达到1330亿令吉。

另外，他说，自从收集退休金以来，该局在去年进行人口统计、在今年进行养老金负债的研究以及与大马人口高龄化研究所（My Ageing）签署谅解备忘录。

他解释，在此合作下，两个机构将共同针对大马人口老化进行研究，以协助政府改善退休人士的相关政策。

40亿借贷获偿还

卡玛鲁扎曼说，公务员退休基金局有信心，SRC国际私人有限公司向该局借贷的40亿令吉将获得偿还。

他补充，SRC公司设定在下一个贷款期间偿还贷款本金，预计在今年9月。

公务员退休基金局分别在2011年和2012年，两次借出20亿令吉的贷款予SRC公司，后者必须在10年内还清贷款，前5年是利息，后5年利息加本金。

这笔40亿令吉贷款是供SRC国际投资蒙古矿业公司Gobi Coal & Energy私人有限公司。

至于对敦拉萨国际贸易中心（TRX）的投资，卡玛鲁扎曼表示，尽管该局有兴趣，惟会在确知主要发展商后，才决定是否投资。