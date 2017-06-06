砂直升机坠毁报告出炉 廖中莱：天气为主要肇因 国内新闻

（吉隆坡29日讯）交通部部长拿督斯里廖中莱披露，去年砂拉越直升机坠毁案的调查报告已出炉，并查出发生意外的原因与技术问题无关，主要肇因是因为天气，而菲律宾籍飞机师对当地天气及环境掌握不足也是导致意外发生的原因之一。

“因此，大马民航局的报告也建议，一定要确保飞机师接受本地飞行培训，同时建议提供相关的课程予外籍飞机师，以确保他们掌握我国地理环境和天气。”

他披露，交通部会把相关的调查报告上载至网上。

他是在出席拉曼学院校园会推介校史书刊推介礼后，接受媒体访问时如是披露。

另外，针对昨日一架小型飞机紧急降陆在尚未通车的马新第二大道的意外事件，廖中莱也披露，当局已经在着手调查此事，预计初期报告会在1个月后出炉。

他说，根据调查，机上有2名印尼人和1名新加坡人，事发时，他们正在进行飞行训练。

拉曼料明年 升格为大学

廖中莱披露，拉曼大学学院已经向高教部提呈升格大学申请，预料明年可成功升格为大学。

他指出，尽管现今已有一所拉曼大学，但是拉曼大学学院升格后将会往技职方向发展，而前者则是着重学术发展，所以两者方向都不一样。

他指出，升格大学必须符合各项条件，包括讲师要有15%拥有博士学位以及拥有大学设备等，而拉曼大学学院都已经符合。

香港艺人林雅诗应被警盘查

另外，针对香港艺人林雅诗在文冬直播演“被劫”引起事端后就在今日飞返香港，同时身为文冬国会议员的廖中莱认为，林雅诗应该要被警方盘查。

他认为，这事件制造出文冬不安全，大马掠夺案频发生的“假象”，对文冬影响深远，而且破坏力强。

另一方面，针对政府宣布耗资逾500亿令吉兴建东海岸双轨铁路计划（ECRL），遭反对党抨击是单轨铁路的说法时，廖中莱指出，这项工程已交给咨询公司作出最后的评估，但无论如何，该计划在未来都会迈向双轨计划发展。

他说，虽然开始时确实有可使用单轨铁路的建议，但基于整项工程都是以双轨设施兴建，所以有关当局将会在最后评估确定后，再宣布。