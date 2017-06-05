“龙女王”告上反贪会 喊查嘉玛名车房产 国内新闻

（布城5日讯）在网路上自称“龙女王”(Ratu Naga)的女部落客莎鲁艾玛雷娜今天携带文件到反贪委员会，要求彻查巫统大港区部主席拿督斯里嘉玛尤努斯名下有30辆交通工具及房产是否属实，同时彻查其资产来源以及是否纳税。

“我们知道他的背景，生意也失败，这些钱来自何处？这些资产是他的吗？是否有缴税？”

她也出示文件展示嘉玛名下的30辆交通工具，当中包括保时捷，法拉利等豪华名车以及15个房产，她说，这些房产尚未包括嘉玛的度假村及他目前在安邦居住的洋房。

莎鲁艾玛蕾娜曾在去年12月， 参与一项“清洗巫统领袖慈善活动”，到嘉玛位于安邦的住家送水，结果被嘉玛以及数十名支持者视为挑衅行为，复被众人泼漆、面粉、屎水及丢蛋。

莎鲁艾玛蕾娜今天在律师再拉尼的陪同下，携带文件到反贪会，要求反贪会彻查。

也是人民公正党妇女组最高理事的她说明，今天是以个人身份来投报，也非报仇。

“一直以来只有嘉玛质疑他人，却没有人调查他，所以我在获得别人提供的资料后，就交给反贪会调查真伪 。”

也是红衣人领袖的嘉玛曾于去年举报公青团安邦区团团长拿督阿当罗斯里坐拥豪宅与多部名车，怀疑他的钱财来历不明而向反贪会举报，反贪会随即展开调查。今年4月13日，阿当罗斯里被传召至反贪会总部录口供后即遭到逮捕，并于21日被控上法庭，面对给假口供和伪造文件的6项控状。