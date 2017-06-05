涉恐吓烧车 打破同行车镜 法庭拒巴士司机认罪 北马新闻

（槟城5日讯）一巴士司机涉嫌持刀恐吓要放火烧同行的巴士，指其地盘不准来者分一杯羹，还用头盔打破对方车镜。这名司机于周一被控一项蓄意破坏罪名，原先他承认有罪，不过基于案情内容有出入，法庭拒绝他认罪，案展7月5日过堂，以让他聘请律师代表。

被告占德拉加尼森（35岁）被控于今年5月30日下午5时30分，在槟城垄尾巴士停放处，焚烧一家旅游公司的巴士，抵触刑事法典第427条文（蓄意破坏）。此条文下罪成者，将被判监禁最高5年或罚款或两者兼施。

案情显示，原告在事发现场遭两名印裔男子包括被告持刀恐吓，指是他们地盘，要原告离开原地，否则会放火烧对方的巴士；随后两嫌犯也以头盔破坏对方的车镜，还打伤并抢走对方钱包内有身份证等。

被告在无律师代表下，通过法庭通译员读出控状内容后，表示俯首认罪，不过当通译员念出案情内容后，被告疑为独自扛罪，却指全程是他一人干案，包括抢走对方的钱包。

“是我干的，因为他撞了我的车子”。承审推事妮克拉凯特琳基于被告否认案情内容，在公平合理下，而不接受被告的认罪，谕令案件必须展开审讯，此案因此展延至7月5日过堂，以让被告聘请律师代表。

在法庭驳回认罪后，主控官努鲁依扎副检察司建议被告保释金为5000令吉，惟被告表示家庭有经济负担，最终法庭减至被告的保释金为3000令吉，以及一名担保人保外候审。