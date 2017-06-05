了解展览舰倾斜肇因 当局待调查报告出炉 国内新闻

(怡保5日讯)霹州旅游、艺术、文化、通讯及多媒体事务委员会主席拿督诺丽行政议员表示，针对停泊在红土坎码头的展览舰倾斜事件，当局刻在等待调查报告出炉，以了解肇因，而该报告预计会在两三天后出炉。

诺丽于周一下午特针对此事件召开记者会指出，目前最重要是稳定船身及了解事情发生的原因，而在事件发生后，有关单位包括海军，也于当天起即为该船持续进行24小时“排水”的工作，将流进船身的海水抽出，目前已从红色警戒转黄。

她说，霹州政府也会成立一个由大马皇家海军及州政府组成的特别委员会，以在了解原因后，根据情况采取进一步的措施或后续行动。

停泊在红土坎码头的退役展览舰“Rahmat Maritime Museum”，是于上周六上午约10时被途经的船只发现不知何故向左倾斜。红土坎海军基地指挥官拿督罗斯兰较后指出，该艘船舰疑在当天凌晨3时30分的涨潮时段，因船底破洞造成海水流入船身，进而向左倾斜。

她说，该军舰是于2004年退役，并于2010移交给霹州政府，于2011年被私营化充作海事博物馆，停泊在红土坎码头，但在去年9月暂停开放给民众参观。

她也促请民众在报告未出炉前，勿对此事作出揣测，州政府将在详细报告出炉了解肇因后，采取进一步行动。