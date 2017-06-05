霹警连串突击 逮5人起逾15万元毒品 国内新闻

（怡保5日讯）霹州警方在6月首3天展开一连串突击行动，成功逮捕4名相信是同一个贩毒集团的男成员，以及1名娱乐场所负责人，获总市值超过15万令吉各类毒品以及扣查一辆市值约6万令吉的休旅车。

落网的4名相信是贩毒集团成员的印裔男子年龄介于30岁至57岁，而娱乐场所华裔负责人则是40岁，所获的总市值超过15万令吉毒品料可供1万6000名瘾君子服用。

新上任的霹雳州副总警长拿督再鲁丁披露，警方于6月1日中午约12时，在文冬展开首个逮捕行动，扣留1名30岁男子后，在同日下午约1时30分在同区续捕1名54岁男子，以及在2小时后再逮捕2名皆现年57岁的男子。

“调查所获，4人中只有54岁男子并没有刑事纪录和尿检呈阴性反应，另外3人尿检报告结果对吗啡呈阳性反应，并拥有刑事纪录，目前4人皆在警方延扣助查中。”

他是于今日在霹州警察总部召开新闻发布会上如是指出。出席者包括霹雳州肃毒组主任拉威以及副主任拉迪夫。

他指出，首个逮捕行动中，警方起获重约22克海洛英和重约1.8克冰毒；第二项行动中起获重约2公斤海洛英和约568克重的冰毒，在第三个行动中起获重约2.5克海洛英。

“在上述行动起获的海洛英总重量约2024.5克和569.8克冰毒，总市值约9万498令吉50仙，这批毒品一旦流入市场可供7000名瘾君子服用，而初步调查显示这批毒品是在怡保区内进行贩卖。”

嫌犯延扣至周五

另外，他指出，警方于6月3日晚上11时左右，突击曼绒一间娱乐场所，成功起获重约827.28克安非他命、重约27.85克摇头丸以及重约8.8克的克他命，全部总市值约6万8053令吉10仙，并逮捕该娱乐场所现年40岁负责人。

他续说，目前警方正在调查该娱乐场所已经营多久和该名落网嫌犯工作了多久，同时将嫌犯延扣至本月9日，以协助警方展开调查工作。

他表示，警方在行动中也充公属于嫌犯的休旅车，市值约6万令吉。另外，初步调查所获，该批毒品预料可提供给9000名瘾君子服用。

他指出，警方将援引1952年危险毒品法令39B条文调查上述案件。

霹肃毒组至5月 共逮4311涉毒嫌犯

另一方面，再鲁丁也透露，霹州肃毒组在今年1月至5月间，共逮捕4311名涉及毒品案件的嫌犯，其中1048人涉及贩毒被捕、2336人涉拥毒被扣以及60名涉触犯毒品防范法令被捕，而这三大类别与去年同时期相比，分别增加了14%、20%，以及11%。

他指出，在今年首5个月里，警方也起获重约75.527公斤冰毒、约186.33克重的克他命、161粒摇头丸、18万粒亚霸丸、1536粒“5仔”、70.065公斤大麻和15.626公斤海洛英，总市值约940万令吉，并且充公了总值430万令吉的财物。