槟首长强调木蔻山修船厂地段 不允许改换用途 北马新闻

（槟城5日讯）槟州首长林冠英强调，槟政府不会批准木蔻山占地26.5英亩的修船厂地段为私用、商用、娱乐休憩及其他用途。

针对莫实得槟城修船厂私人有限公司通过CBRE地产公司代理公司，在报章刊登广告欲售位于木蔻山占地26.5英亩的修船厂地段一事，林冠英于今午在光大首长办公楼召开记者会，做出声明。

该广告内容指26.5英亩的优质海滨地块，具有高发展潜力，适合私用、商用、娱乐休憩等多功能用途。林冠英也指，该地是前朝国阵政府于44年前批准的造船厂地段。林冠英强调，州政府不会考虑有关地主转换其他用途，除非换掉希联槟政府。

他提及，莫实得在毫无通知州政府的情况下，就通过这家地产公司刊登广告发出欲售出造船厂地段消息。他指出，前朝国阵政府批准该地予莫实得是要充作造船用途，如建设各种船，包括战舰及为大马皇家海军建造战船等，但他并不知是否有建造。

他提醒莫实得，有关土地的任何改换用途或计划，都需经过州政府的审核并批准。因此，他强调该地段与槟政府无关，莫实得是属于国阵中央政府的官联公司。他说，州政府将保留有关木蔻山地段，不会允许新发展计划。

他补充，前朝政府批准的木蔻山莫实得造船厂地段属99年地契，地契届满期分别为2072年及2073年。他也说，州政府没能力向莫实得购回有关地段，因为要购回该地不只要承担高昂地价，也须对该公司构成的业务损失作出赔偿。

“地主不能改换土地用途，除非卖掉同样是充作造船用途。若地段维持充作造船用途，将造就更多就业机会。”

针对敦马考虑当首相 不评论免言论遭扭曲

林冠英不愿评论前首相敦马哈迪指，若希联要求或考虑重当首相一事，这是因为在场的记者中，有国阵媒体。“我不要置评，避免被国阵媒体扭曲我的言论。”

林氏语毕再次重申，槟政府盈余并非靠卖地所得。他也在记者会上，再次发出希联槟政府比前朝国阵政府卖地少36倍的数据。