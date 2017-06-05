黄汉伟：若槟民政质疑程序 可入禀法庭挑战借贷法令 北马新闻

（槟城5日讯）针对民政党槟州秘书方志伟指槟州政府在对外借贷无视法治及调转程序一事，槟州首长政治秘书黄汉伟直言，如果槟民政党觉得程序上具有问题，大可入禀法庭挑战“2017年槟州借贷法令”是否违宪。

他指出，根据宪法列明州政府需通过立法后才能对外借贷，而贷款期限为5年，因此州政府在没有获得中央政府的支持下，为了进行槟州交通大蓝图的大型基建所以决定对外借贷。他表示，由于槟州交通大蓝图为一项庞大计划，所以许多事情需要平行进行，以便最终可顺利贷款以进行相关大型基建。

“如果州政府最终因为资金问题而无法顺利进行槟州交通大蓝图，那民政党就会得逞。”黄汉伟是于今早在前往马来亚银行亚依淡甘榜峇鲁分行，巡视黄金妈妈计划发放回馈金的情况后所召开的记者会上，这么指出。

此外，针对槟州民青团要求州政府出示首相与槟州首长谈论关于寻求拨款的信函，黄汉伟则反驳道，由于该函是由首相发给首长以向州政府解释要如何透过立法后才能对外借贷；因此，他认为，槟民青应该向首相纳吉要求出示该信函而非州政府。

他透露，本身及后座议员于月前在州议会内通过2017年槟州借贷法令时，也有看到该封信函及拥有副本，不过由于该封信函是由首相发出，所以不便出示。

即起领黄金妈妈回馈金

亚依淡区州议员黄汉伟呼吁其选区及州内的黄金妈妈计划受惠者，于6月5日至16日期间每周一至周五早上10时至下午3时，可前往临近的马来亚银行领取100令吉回馈金。

他指出，于亚依淡及阿逸布爹选区内共有1万2462名人士为黄金妈妈计划受惠者，而全槟则有5万8000人受惠。他表示，在州政府所推出的乐龄人士、黄金妈妈、快乐学生、单亲妈妈及快乐宝宝5项计划中，黄金妈妈申请及受惠者人数占据第二位置。

同时，他说，除了快乐宝宝计划并未设有截止日期外，其余4项计划的申请截止日期为6月30日，因此符合资格且仍未申请的人士，仍可在本月内前往州议员服务中心填写表格申请。