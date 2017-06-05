就承认统考是违宪？ 林致群：人民要知火箭立场

（槟城5日讯）槟城前进党力邀槟城民主行动党主席曹观友辩论“承认统考是违宪 ？”；曹观友拒绝“邀请”，并反建议对方应与董教总或马华辩论才正确。

槟城前进党秘书长林致群认为，人民要知道行动党对“承认统考是违宪 ？”的立场见解。林致群于周一上午10时，在州委王松富、陈忆莲、威尼史及帕卡陪同下，将辩论会邀请函交给曹观友，并由后者的政治秘书黎汉明接领。

该辩论会定于本月8日，上午11时在诗布朗再也的Kaffa咖啡厅，与该党实权领袖兼决策委员会主席拿督黄家业辩论。他说，尽管曹观友拒绝，但仍希望对方能出席，因为人民要知道及有兴趣了解，行动党对统考的见解。“我相信，行动党对统考有独自的见解及立场，董教总也答应出席担任主持人，他们也赞同这主题。”

林致群说，邀请曹观友是因为对方是“槟州未来首长”，也是槟城民主行动党主席，因此希望他能出席辩论会。他也说，黄家业于5月27日时召开记者会，邀请槟州首长林冠英或曹观友对上述课题进行辩论，但是至今未见两人回函是否出席，因此特前往光大提呈邀请信。

另外，林致群强调，该党一致维护我国宪法里清楚阐明国语是我国官方语言的立场，不过该党会尽最大努力，争取我国皇族理事会和国会同意，以期能修宪，将华语、英语和淡米尔语列为我国第二官方语言。他认为，政府若能够大步改革和肯定华语、英语和淡米尔语作为我国第二官方语言，是对国民有最佳保障和积极鼓励。

指停车收费统一 是监督有效

前进党称槟岛市政厅7月1日实行统一停车收费是该党监督有效。

林致群认为，该党坚决反对消极的政治谩骂打压和攻击，因为玩弄政治无法解决民生问题。他提及，值得一提的是，该党曾于5月18日向州政府发出通牒，要州政府在1周内落实统一停车收费制度，而根据报道所知，市政厅于5月20日向媒体表示，槟岛将于7月1日开始实行统一停车收费。他认为，此举证明该党监督槟城政府有效。