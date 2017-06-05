“回收盈利何用途？” 胡栋强促地方政府交待 北马新闻

（槟城5日讯）槟州民政党第一副主席胡栋强质问，垃圾源头分类6月1日正式执法，地方政府有必要清楚交待从可回收垃圾获取的盈利，将作何用途？

“槟民政党不反对垃圾源头分类，但地方政府变卖了收到的可回收垃圾及没有分类者，一律罚款250令吉后，钱是用在何处，是否会回馈给人民，如减低门牌税？”

他周一在槟民政总部召开记者会，强调目前市场上的可回收垃圾是“废料有价”，人民一旦把家中可回收垃圾变卖给回收中心，可以获得一点盈利。

只是，他说每户人家盈利虽小，但家家户户总和就盈利很大，估计地方政府1年可获千万令吉回酬。因此，当局有必要交待有关款项去向用途，而非如20仙的塑料袋款项一样，至今用途不明。

他认为，地方政府过去使用门牌税，支付固体废料处理费用。但在垃圾源头分类落实后，意谓全民参与“动手”分类，理应节省了政府这方面开销。

他也补充，民政党建议州政府，可将盈利用在门牌税回扣，以回馈槟民。

出席记者会者有副秘书黄婉娴、州委游建祥、州委许翔茗、妇女组代主席陈赛珍、槟民青副团长普文、峇都蛮协调员邱显昌和巴当哥打协调员方群龙。