推动华教华社发展 廖中莱访居林拨60万 北马新闻

（居林5日讯）交通部长兼马华总会长拿督斯里廖中莱造访居林，宣布拨款60万令吉予华教及华社，推动地方发展！

廖中莱周日前往居林广福宫巡视时，宣布为该宫美化工程拨款10万令吉经费，同时在晚间出席觉民小学百年校庆活动时，再宣布拨出50万令吉，协助该校发展建设。

他说，马华公会将继续发扬宗教自由及庙宇的发展，希望广福宫美化工程完成后，能继续弘扬正确价值观，为社会散发正面价值。

他是周日巡视居林广福宫时，这么表示。

他在巡视时也进行参拜，同时为该宫美化工程进行动土礼。陪同巡视者尚有居林区州议员蔡通易、槟马华联委会主席拿督陈德钦、巴东色海区会主席陈栋良等。

为征求更多资源 马华需华裔支持

廖中莱在晚宴上致词时表示，大马如今的多元体制及自由空间并非理所当然，而是透过先贤的努力争取而来，先贤长久以来的坚持，使多源流母语教育成为国家的优势。

他在觉民百年校庆晚宴上宣布拨款50万令吉，协助该校建设发展，并透露除了特别拨款，政府每年在华校软硬体设备、师资的资助，数额超出20亿令吉。

“马华需要华裔的团结与支持，以便帮助华社在国家主流体制推动更多重要议程，征求更多资源发展华社及华教。”