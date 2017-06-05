贸工部：大马首4月 贸易额激增23.8%

（吉隆坡5日讯）大马在今年首4个月的贸易额，相比去年同期的4600亿2000万令吉激增23.8%至5696亿8000万令吉。

至于首4个月的出口增长21.2%至2986亿5000万令吉，进口也增长26.9%至2710亿3000万令吉，贸易顺差为276亿2000万令吉。

国际贸易与工业部今日发表文告说，今年4月的贸易总额比去年同期增加22.5%至1391亿8000万令吉，出口额也增长20.6%至739亿7000万令吉。

在今年3月的进口额也增长24.7%至652亿1000万令吉，贸易顺差达87亿5000万令吉，且是自1997年11月以来连续234个月取得贸易顺差。

根据贸工部的数据，这也是我国自2016年12月后连续5个月取得双位数增长。

文告指出，大马的贸易增长体现在主要的贸易伙伴，包括东盟国家、中国、日本、印度、欧盟及美国。

“在2017年4月，所有领域皆报双位数增长，包括制造业、矿业和农产品。”

制造业商品出口和去年同期相比增长17.3%至604亿8000万令吉，出口总额占总贸易额的81.8%。

至于矿业商品也增长51.8%至64亿9000万令吉，农产品出口也激增20.9%至63亿令吉，主要是棕油和油棕产品。

大马与东盟国家在4月的贸易额，比去年同期增长19.7%至373亿8000万令吉。

区域出口额也增长14.9%至211亿3000万令吉，主要的出口商品是电子电器产品、原油、化学品及化工产品。

在今年4月与中国的贸易额也增长28.9%至226亿2000万令吉，与欧盟的贸易增长15.1%至129亿1000万令吉；至于与日本的贸易增长27.4%至114亿7000万令吉，出口额报63亿8000万令吉。

贸工部说，大马出口至一些自贸伙伴国家也报3位数增长，譬如土耳其激增144.6%至9亿540万令吉、纽西兰激增119.9%至3亿6520万令吉。

在今年4月，3个主要进口商品总额383亿9000万令吉，或占进口总额的58.9%。