响应槟文华国际青商会 光华总社将物色哺乳室 北马新闻

（槟城5日讯）槟城文华国际青年商会于今年下半年推动支持哺乳妈妈醒觉运动，《光华日报》槟城总社响应该会号召，会在办公室设立哺乳室，并提供雪柜让在职的哺乳妈妈存放母乳。

支持哺乳妈妈醒觉运动筹委会主席洪俪欣指出，该会将于下半年号召槟州各企业和公众场所响应他们的号召，在办公室和公众地点贴上支持哺乳妈妈贴纸，让在喂母乳的妈妈拥有一个空间挤母乳或喂奶。她说，该会目标是成功召集各100个企业领域和公众场所响应他们的号召，目前已拥有40个单位响应号召，对他们来说是一个非常鼓舞的成绩。

洪俪欣周一早联袂槟文华国际青年商会2017年会长陈伟年、副会长（国际发展）陈依兴、公共关系理事王春燕和会员萧康伟拜会本报。获总经理准拿督李兴前、行政与人力资源部高级经理周慧妮和公众事务经理邱智坚接待。

她向本报推介支持哺乳妈妈醒觉运动后，李兴前即答应响应该会号召，会在本报总社物色一个空间设哺乳室。随后，洪俪欣也移交一张哺乳妈妈贴纸给周慧妮。她也说，配合8月为国际哺乳周，该会也将举办哺乳妈妈选美赛，届时该会会在社交媒体宣布比赛规则，包括要求有兴趣参与比赛的哺乳妈妈能上载照片于竞赛社交媒体，以网上评选选出10名入围参赛者。

陈伟年：赴柬学校维修厕所

陈伟年指出，该会6名代表也将于本月22日至25日到柬埔寨金边一个村落维修学校厕所，以及送文件组给当地700名学生。

他说，当地拥有700名学生，厕所却只有4间，而且还是破旧不堪的厕所，所以该会配合柬埔寨的青商会，参与维修计划。同时，该会也在物色赞助商，以资助该会替当地学校兴建厕所，每间厕所兴建费用约150美金。该会目前对外筹集文具组给700名学生，每组15令吉，以让学生拥有完整的文具组到学校上课。有兴趣捐助文具组给当地学生之人士，可联系俞此立（016-4657355）。