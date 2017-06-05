玻大臣鼓励农民 将香甜芒制成副产品 北马新闻

（加央5日讯）玻璃市州务大臣拿督斯里阿兹兰鼓励种植玻州特产香甜芒的农民，把目光放远，别单靠售卖果实，可以将果实制造为其他副产品，才能避免产量过多却不对时而造成的亏损，也能提高食用价值和经济效益。

他指出，由于香甜芒丰收季节碰上斋戒月，许多不良小贩担心滞销和果实在短期内烂掉，导致亏损，便以欺骗的方式售卖，如将未成熟的香甜芒和已成熟的搀杂在一起，影响了口感，这情况使全国各地的消费者对玻州特产渐渐失去信心。

他也鼓励较强能力的食品加工业，协助香甜芒农民，使用高科技机器为香甜芒加工，制作蛋糕、果汁、零食等，让农民有其他管道销出他们果园内丰收的香甜芒。

阿兹兰于周一早在加央华丽珊礼堂，主持由伊斯兰基金会主办的玻州政府常月集会后，记者会上这么说。

他坦言，香甜芒是玻州的特产，也已注册为专属玻州的标志，虽然不阻止外州居民种植，但希望他们能够“尊重”。

早前，他致词时说，根据国家人口与家庭发展局提供的研究资料，玻州民众对于家庭卫生、经济及金钱管理是最弱的，因为没有根据自己的能力范围内来消费，致使他们生活陷入缺钱困境，后来才来要求依靠各方面的援助。

他呼吁玻州人民依照自己的能力，谨慎消费。

此外，他说，根据卫生报告，玻州患有血压高及心脑血管疾病的民众人数，是全国第4高，痴肥及糖尿病患者人数则排第2高，高胆固醇患者也渐渐增加。

因此，他吁请玻州民众认真看待自身健康，维持平衡的饮食及生活习惯。