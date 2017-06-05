苏家斌筹逾6千元 资助车祸青年装头壳 北马新闻

（太平5日讯）霹雳民政党代州主席苏家斌筹6000余令吉，资助车祸青年装头壳。

阿依昆令马士花园一名青年王顺贤（26岁），在2015年7月9日下班后骑摩托车到旧甘文丁路协助女友摆档做夜市场生意，不料当天下雨路滑，摩托车失控翻覆，导致他摔倒，头击中石墩，头颅破裂送院，在医院住了21天。

尽管保住生命，但因经济问题，休养一年多尚未装上头壳，分分钟有生命危险。青年的父亲在一筹莫展下，向苏家斌求助 ，后者对青年的处境深表同情，筹钱资助，让青年装上头壳。

苏家斌今日联同郭汶辉及王家兴市议员前往探访王顺贤，对于他头部的伤势已恢复感到安慰。

王顺贤的父亲王宗安（62岁）表示，儿子入院21天保住生命，但头颅破裂处须装上头壳，当时面对6000余令吉的头壳费用，大感伤脑筋。儿子的摩托车有购买一号保，但却无法获得索赔以医治他的头。

他感谢苏家斌的协助，让在家休养年多的儿子，今年2月有机会动头壳手术，渡过生命难关。由于在2月才动手术，医生建议先不要工作，待完全康复，才选择较轻的工作来做。目前在家休养。