阿嬷一句能帮多少就帮多少 大学生投身经营养老院 国际新闻

（新加坡5日讯）31岁青年因阿嬷一句“能帮多少就帮多少”，选择与其他同辈走不一样的路，投身经营养老院，延续第三代家族事业。

位于汤申路一带的李亚妹养老院，从60年代草创至今已约50年历史。创办人李亚妹曾在中央医院担任护士，后来看到一些无依无靠的老人家没人照顾，于是便拿出毕生积蓄创办了李亚妹安老院。

养老院随着李亚妹1992年过世后交给儿子邓文华（69岁）和邓文德（67岁）接手，但目前主要由孙子邓金源（31岁）管理。邓金源受访时说，从小随父亲和祖母在养老院长大，有深深的情意结。

“决定投身家族事业，主要为了延续祖母的理念，她曾说过：‘能帮多少就帮多少，要尽力而为’，这句话影响深远。”

邓金源表示，他一周七天都在养老院和父亲及伯伯一起工作，宛如第二个家，也把这里的老人家当家人，视他们的亲人如朋友。

从新加坡国大历史系毕业的邓金源说，他确实做了好些牺牲，不过也让他接管后更得心应手。

“大学时期，父亲身体出状况，我每天放学就来帮忙，帮老人家换尿布等我都做。虽然因此错过出国交流的机会，但我在这里也学到很多宝贵的东西。”

李亚妹安老院上个月在石叻道开设第二家养老院，两院加起来可提供242张病床。

“现今社会人口老龄化，需要帮助的老人家也越来越多。每天两头跑虽然有点辛苦，但我觉得值得。”

担心新业者大幅度涨价，养老院10年来婉拒五公司收购提议。

邓金源透露，10年来有四五家公司曾提出要收购养老院。

“为了不违背祖母当初创办的使命，我们的收费和许多私人养老院相比较低，担心若被收购，价格也会随之大幅度提高，因此对于任何收购计划都直接婉拒，对方连开价的机会都没有。”

父亲对儿子愿意继承感到欣慰

邓金源的父亲邓文德表示，年轻人很少会愿意从事养老院的工作，对儿子愿意继承感到欣慰。

邓金源则透露，女友很支持他的选择，有空时也下来当义工，两人预计年底结婚。

“我也想让自己的孩子来养老院，培养对别人的爱护之心。至于是否希望第四代也接手，现在还言之过早，有的话当然很好。”