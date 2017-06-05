【英连环恐袭】在伦敦桥上不幸被撞 女子死在未婚夫怀里 国际新闻

周六晚间发生的伦敦恐怖攻击事件造成7人死亡，其中一名罹难者是加拿大人。她在伦敦桥上不幸被撞身亡时，死在未婚夫的怀抱中。

这名30岁的加拿大女子，名叫阿契伯德（Christine Archibald），来自卑诗省。伦敦恐攻案发生当时，她和未婚夫佛格森（Tyler Ferguson）正在桥上散步。佛格森试图在她被撞后，为她进行人工呼吸，仍然回天乏术。

佛格森的妹妹告诉加拿大广播公司（CBC）说，「哥哥的心碎成了千千万万片。他抱着未婚妻，眼睁睁地看着她在自己的怀里死去。」

阿契伯德的家人发表声明指出，阿契伯德的心肠很好，在她搬去欧洲居住之前，一直都在卡尔加利协助那些无家可归的人。

声明说，「她生前坚信每个人都有价值、都该受到尊重。她不会明白为什么有人这么冷酷无情的要了她的命。」

她的家人恳请各界人士，设法让自己的社区成为更好的所在，借此彰显她的生命，「请奉献出你的时间和力量，或是把钱捐给收容无家可归者的庇护所。告诉他们，是阿契伯德要你们来的。」

佛格森的弟弟说，他哥哥和阿契伯德两人爱得很深，对未来有很多规划。他们本来是住在荷兰，原本打算等佛格森结束海外工作合约后，返回加拿大卑诗省定居。

佛格森因为工作，只準备在伦敦停留一个星期，阿契伯德从没去过伦敦，於是趁着周末前去伦敦陪伴他。周六晚间两人决定趁着夜色，到伦敦桥上走一走。谁也料想不到，就此天人永隔。