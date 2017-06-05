【母爱肾给你】看儿伤口我会心痛 罗亚玉偷瞄眼泪直流 北马新闻

报道/杨瑞婵

（双溪大年5日讯）伤在儿身，痛在娘心！

捐肾救爱儿的母亲罗亚玉提及儿子卢致良手术后伤口情况时，表示她不敢正视儿子术后在身上留下的大伤口，因为会很心痛，她只是瞄了一眼，眼泪直流。

她说，儿子术后身体虚弱和疲倦，咳嗽时牵扯到伤口，疼痛无比，期望这痛苦时刻尽快离去，还回儿子健康的体魄。

这就是伟大的母爱，罗亚玉捐肾给儿子后，自己身体也是虚弱不已，但她把自身的痛苦置之脑后，希望孩子尽快康复。

她指出，术前术后医生都为他们一家人进行辅导，同时营养师也指导术后的营养餐。

卢致良（24岁）居住在双溪大年庆隆花园，他是散工卢文龙（54岁）和罗亚玉（50岁）的儿子，原是一名电脑技术员，他是于2013年9月间身体不适，经过医生检验结果显示他的双肾损坏。他们较后向《光华日报》好人好事求助，筹获6万令吉手术费。

卢致良原定于周一脱下导尿管，惟医生检验后发觉尿液还带有血水，决定明天（周二）除下导尿管。

罗亚玉表示，致良经过手术后，基于置放导尿管致他无法行走，被医生安排住在加护病房观察，医生和护士密切监顾，不许外人探访，偶尔医生让他用手机解闷。

她说，昨天她致电儿子时，儿子告诉她手术后至今并未排便，医生将用药助排便。