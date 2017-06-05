入遗庆典探索口头传统与表述 说写读唱发掘乔治市隐形魅力 大城小镇

报道:郑志贤

（槟城5日讯）来吧，体验乔治市知性之旅！

2017年乔治市入遗庆典将于7月7日至9日于乔治市引爆，今年庆典主题为“口头传统与表述”。

乔治市入遗庆典是为了庆祝乔治市于2008年7月7日正式和马六甲一起获得联合国教科文组织世界遗产地位。

今年将庆祝乔治市成功申遗第9个年头，和往年一样，庆典由槟政府支持，乔治市世遗机构主办。从2014年开始，当局已为入遗庆典制定特定文化主题，包括传统手艺、节庆食物、传统游戏和竞技等。今年乔治市入遗庆典将专注于一个近乎隐形，但却十分重要的主题即“口头传统与表述”。

槟首长林冠英5月2日在光大首长办公楼会议室召开记者会时，宣布此庆典活动。

洪敏芝：分享生活智慧

乔治市世遗机构总经理洪敏芝说，在文字和印刷技术出现以前，全世界各地的社群已开始使用各种口头传统和表述形式传承社群智慧、文化、价值和共同记忆。口头传统涵盖的形式种类繁多，包括俗语、谜语、童谣、神话、史诗、咒文、祈祷仪式、戏曲表演和民间故事等。

“这些社群口头传统通过各种仪式和文化庆典，以及世代传承的教养和习惯流传下来。乔治市世遗机构希望通过‘口头传统与表述’主题，让更多人了解、维护并传承乔治市特有的口头传统。乔治市入遗庆典将通过5个精彩环节，以‘说、写、读、唱’4大元素，分享14个社群的生活智慧和口头传统。”#

各活动地点设饮水机 鼓励民众自携饮料瓶

“请自行携带饮料瓶！”“我们希望通过此次庆典献上绵力，减少无法生物降解的塑料垃圾，因此希望所有参与活动的义工和公众，在街头庆典当天带上自己的饮料瓶。”

洪敏芝说，主办单位将在各活动地点准备饮水机，让公众自行提取水饮用。另外，主办单位将在沓田仔和打石街的路口设置方便轮椅上下车的无障碍通行点。

咨询脸书专页：https://www.facebook.com/GeorgeTownCelebrations/，咨询热线：李琪（011-565 85157，publicist.hc@atwhi.com.my）。

【节目列表】

环节一：庆典主题展

日期：7月1日至15日

时间：早上10时至晚上7时

地点：打铜仔街公园

报名：无需报名，入场免费

(设有无障碍设施）

此庆典主题展，将介绍入遗庆典和乔治市世界遗产区的入遗详情，以及超过30个参与的团体和社群的口头传统和表述例子。

环节二： a）“行说乔治事”导览

日期：7月7日

时间：早上9时至11时（华语）和早上10时至中午12时（英语）

路线：吉宁万山-新街-槟榔律公市

报名：需报名，报名开放日期：6月1日至7月1日

报名费：每人30令吉（欢迎12岁以上人士参加） 报名方式：网上报名

报名网页链接：https // event.howei.com / event / george-town-

heritage-celebrations

吉宁万山、新街和槟榔律公市曾是市内的商业活动黄金三角区，也是本地人和外来游客时常光顾的商业聚集点。“行说乔治事”活动将带领参与者参观近日刚完成整修的吉宁万山，并介绍该地区的传统商业活动（例如中药店、老杂货店等）及背后故事。

b）“行说乔治事务导览（身障人士专场）

日期：7月14日

时间：早上10时至中午12时

路线：吉宁万山-新街-槟榔律公市（只限受邀者）

行说乔治事，制定了适于视听障碍及轮椅使用者群体参与的无障碍导览团。

环节三：发现口头传统之旅

日期：7月7日至9日

时间：以公布的节目表为准

地点：椰脚街、风车路

报名：需报名，入场免费

报名方式：网上报名

深入了解6个不同的宗教场所，学习与发现各种宗教礼仪，“该做什么？不该做什么？为什么？ ”

乔治市6个历史悠久宗教场所，包括椰脚街清真寺、观音亭、圣乔治教堂。斯里马哈玛丽安曼兴都庙、打石街清真寺和风车路锡克庙，将在特定的日期和时间开放，为公众介绍该宗教场所的传统、仪式和文化庆典。

环节四：街头庆典

日期：7月8日

时间：下午5时至晚上10时

地点：乔治市世界遗产区

报名：无需报名，公众可自由参与（部分工作坊和展览设有无障碍设施）

欢迎大家一起读唱、说、写！在此象征着庆典最高潮的项目中，各社群将为公众准备工作坊、表演、文化展示等精彩活动。参与者可通过一连串的街头活动，体验和学习不同社群的古老俗语、歌谣、童谣等，了解各个群体故事和集体回忆，同时也可学习以不同社群的文字如古吉特拉文、爪夷文、马拉雅拉文、中文、旁遮普文、淡米尔文、泰卢固文等写出自己的名字。

环节五：互动游戏

-寻找消逝的记忆

日期：7月9日

时间：早上8时30分至中午12时30分

报名：需报名

报名费：每组100令吉（2至4人）

报名网页链接：https：//event.howei.com/event/george-town-heritage-celebrations

通过有趣的方式，重新发现老城里平日被忽略的建筑细节和隐藏讯息，共同聆听乔治市不为人知的故事和秘密！和三五好友或亲友们组成团队，于美好的周日早晨投入乔治市的独特魅力里吧！与“极速前进”有异，参与者可通过城市漫步或乘坐CAT免费环城巴士完成任务。通过此体验，参与者除了可获取我们精心准备的小礼品，还将收获乔治市的全新认识和回忆。