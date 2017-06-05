花旗：短期内令吉走强 兑美元上看4.0

（吉隆坡5日讯）花旗研究行预计令吉美元短期内将会走强至4.0关口，至于长期上甚至会低于3.50水平。

该研究行表示，由国内固定投资和消费需求带动第一季度国内生产总值（GDP）强劲增长后，旗下的经济学家们将我国2017年和2018年的GDP预测从4.5％提高至5.2％。

它说：“我们的经济学家还指出，上述强劲增长势头高于国家银行估计的潜在增长，这将有可能导致产出差距转为正面，并且酝酿空间在今年底或明年初上调官方利率。

此外，尽管工资涨幅缓慢，但是美国5月份就业增长依然强劲，这是加快经济活动的又一个迹象，使到美国在本月很大机会加息。美联储将在6月13日至14日举行议息会议。

交易商补充，如果美联储真的加息，这可能会导致亚洲货币回落。

根据CME FedWatch提供的资料显示，美国金融市场几乎消化了美联储于本月调高基准利率25个基点的消息。

令吉升至4.2620兑1美元

与此同时，在受到多项利好因素推动下，今日令吉兑美元汇价走强。至于令吉兑美元以外的其它主要货币起落不一。

一名分析师指出，令吉兑美元走强，因美国5月非农就业数据远比预期差降低了该国在本月较后加息的几率而令美元承压、大马主要公司纷纷公布强劲的首季业绩，以及我国经济在今年首季取得5.6%的强劲增长，加上世界银行预测大马在2017年经济增长会加快至4.9%，经吸引更多外资回流大马。

最近人民币大幅上涨也使令吉受惠，因大马和中国的贸易关系密切。

他称，国际频频发生恐怖袭击事件，特别是最近英国连续发生多宗类似事件，经促使许多投资者除了把资金转移至被视为避险资产的黄金以外，同时也将部分资金转移至包括大马在内的新兴市场。因此，令吉也大大地受惠。

令吉兑美元汇价闭市时报4.2620/2650，较上周五之4.2790/2820升值。开市时，令吉兑美元报4.2670/2710。

此外，令吉兑新加坡元汇率由上周五闭市之3.0873/0901贬值至3.0880/0913、兑每百日圆由3.8380/8417趋软至3.8560/8590、兑英镑由5.5062/5105挺升至5.5001/5057，以及兑欧元由4.8015/8053增值至4.8007/8045。

另一方面，中国外汇交易中心公布，6月5日人民币兑美元汇率中间价报6.7935，上调135个基点。此外，1欧元兑7.6629人民币、100日圆兑6.1522人民币、1港元兑0.87208人民币、1英镑兑8.7425人民币、1新加坡元兑4.9187人民币以及1人民币兑0.62935令吉。