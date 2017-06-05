售地获利不菲 UEM阳光毛利升14倍 经济新闻

（吉隆坡5日讯）房地产发展商UEM阳光有限公司（UEMS，5148，产业组）公布，在截至2017年3月31日止第一财季，所取得的税前利润按年从601万令吉飙升14倍至8973万令吉，主要是在该季度中以1400万令吉将位于依斯干达布蒂里一幅土地出售和完成修订项目中的估计成本。

至于营业额由前期的2亿5775万令吉增加1倍至5亿4176万令吉。

展望未来，该集团表示，预计国内整体的产业市场前景相对疲软，而销售将会趋于平稳至轻微增长。

它补充：“从整体来看，去年市场已经触底，今年首季通过房贷增长，我们看到市场出现令人鼓舞的迹象。”

目前，UEM阳光专注于在策略性地点推出更多中档的有地房屋，因为来自这些房屋的真正买家需求非常殷切。

该集团说：“为了迎合这个中档市场，我们计划在今年上半年推出Dahlia@ Serene Heights Bangi，而在下半年则在南部地区推出Serimbun。

为了进一步利用豪华高层公寓发展的核心优势，它还计划在下半年于Solaris Dutamas推出令人期待的Solaris Parq Residences。