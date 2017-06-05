制造业务表现出色 振兴净利劲扬60% 经济新闻

（吉隆坡5日讯）振兴集团有限公司（CHINHIN，5273，贸易服务组）在截至3月杪的首季净利劲扬60%至805万令吉，或每股1.59仙，相较于上财年同期的501万令吉，或每股1.08仙为多。

但是，这家建材制造商的首季营业额从2亿8438万令吉，下跌8%至2亿6156万令吉。

该集团将营业额走低归咎于建材和预拌混凝土业务，受累于房屋建设放缓和竞争激烈导致贡献下滑。

然而，这部分被蒸压加气混凝土（AAC）、预制混凝土、钢丝网、防火门及锁具业务贡献提高所抵销。

尽管营业额下降，但是振兴表示净利受到赚幅扩大及制造业务表现更佳所推动。

展望未来，该集团表示：“鉴于商业环境仍具挑战性，我们对财务表现仍谨慎乐观。”

该集团强调，位于双文丹、古来、美罗和万挠的厂房已提高预制混凝土产能至30万吨，以迎合市场对各种预制混凝土产品的需求。

去年8月上市于大马交易所的振兴集团，该股价格自2月以来一直稳步攀升。它在最近创下1.49令吉的历史新高，相比65仙的首次公开募股（IPO）发售价升值逾倍。

振兴已收购几家新的子公司，即Midah Industries、Epic Diversity，以及MI Polymer Concrete Pipe私人有限公司（MIPCP）。

“上述收购是在提供连续两个财年（2017和2018）盈利保证的前提下进行，Midah和Epic每年的税前盈利保证不低于300万令吉，以及MIPCP为2017财年提供600万令吉的税后盈利保证。

“收购MIPCP将使我们能够广泛进军东盟太平洋地区，尤其是新加坡市场。”

该集团补充，正在进行中的工程是在毗邻MIPCP位于峇株巴辖的厂房兴建另一座工厂，这使MIPCP的产能在年底加倍。