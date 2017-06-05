“一带一路”是马华在即将开打的全国大选的出路，还是退路？从马华不遗余力推动一带一路，肯定马华是看好这张“中国牌”。但在野的就是看衰，认定马华是没出路，才大搞一带一路。

过去以来，许多政治评论都形容马华公会为“头家政党”。马华公会成员中，大部分属社会有名望华商、地方小镇小商家和郊外园主等，所以务实、追求稳定和发展的华人，多是马华支持者。

但执政太久总是令人腐化。马华自308一役、全国政治版图出现翻天覆地改变后，才惊觉多年的党争内耗已让党失去核心凝聚力和团结，更甚是严重老化。

只是经过近10年政治变幻洗礼，虽逐点收拾党内损落破败，但一眼看去，马华终究非时下年轻人，尤其50岁以下选民首选。一带一路虽属庞大计划，能为参与者带来无限商机，但终非年轻人可直接受惠。

马华的政治风格与路线，经历308和505后似乎仍旧未出现重大改变。马华对中国牌的依赖源于1974年次任首相敦拉萨的中国“破冰之旅”，当时的马中建交在后来选举中，取得华社大力支持。

但一如青体部长凯里早前公开提出的“新一代大马人”想法，新生代已经没有早期身份认同的问题，大马就是祖国，年轻人厌恶了以种族和宗教分化。

无可否认，一带一路在经济上具有强大吸引力。中国情意结加上无限商机，50岁以上选民必对马华重燃信心。但全国迄今，仍有380万名年届21岁公民，尚未登记。

政治何止争今日，更争未来。一个大党最重要是培养素质接班人，在更长远未来生存下来。

大马不应拒绝中资，在大环境下也不容许拒中资于门外。所以中资不是问题，但回归政治面，马华没从党体制作根本改革，单想靠中国牌吸引选民或只是一时一群人而已。

要全面收复山河、成为年轻人首选，还面对重大考验。