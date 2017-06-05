女单大满贯冠军出局 穆古拉扎哭诉观众欠尊重 体育新闻

(巴黎5日综合电)卫冕冠军穆古拉扎周日在法网女单16强经3盘苦战被主队选手梅拉德诺维奇淘汰。失望无比的西班牙名将赛后泪洒发布会，并隐晦地针对观众表现提出个人观点。

穆古拉扎1比6、6比3、3比6不敌梅拉德诺维奇。比赛结束后，穆古拉扎作为失利一方率先离场，现场观众为其送上了掌声，但穆古拉扎做了一个摇手指的动作。发布会的第一个问题正是关於穆古拉扎的这个手势。

对此她说：“今天的观众对我而言有点艰难，这点我可以理解。我觉得他们(现场观众)有时应当对比赛多一份尊重，比赛中我们时常需停下来，主裁需不断示意观众安静。我来参赛不是为了树敌。我享受比赛，这种感觉有些不好。”

就在现场一位记者的提问刚刚结束后，穆古拉扎突然低下了头，泪水夺眶而出。短暂离开发布厅后，情绪逐渐平复的她重新回到现场接受采访。她说，她依然会带着一份好心情离开法网，因为回顾此前三圈比赛，每一场都不容易。

将诞生新得主

除了卫冕冠军穆古拉扎外，几位曾在大满贯赛事中有过夺冠经历的选手先后出局，今年法网将诞生新大满贯得主。

两夺大满贯单打桂冠的库兹涅佐娃被沃兹尼亚奇以6比1、4比6、6比2淘汰。7届大满贯得主大威廉斯7比5、2比6、1比6不敌巴辛斯基，2011年美网冠军斯托瑟也6比2、2比6、4比6遭拉脱维亚选手奥斯塔片科逆转。

纳达尔小德晋级

“红土之王”纳达尔以6比1、6比2、6比2击败西班牙同胞阿古特，第11次晋级8强。德约科维奇对阵7比6、6比1、6比3战胜西班牙人维诺拉斯，挺进男单8强。拉奥尼奇2比3负布斯塔遭，日本选手锦织圭3比2险胜韩国选手郑泫。

四朵中国“金花”出战女双第三圈，郑赛赛/贝古在与段莹莹/彭帅的正面对话中以6比4、6比2取胜。首次搭档就闯入大满贯8强，郑赛赛直言“没想到”。中国选手徐一幡与加拿大选手达布罗斯基以3比6、6比3、2比6负奥拉鲁／萨夫丘克。