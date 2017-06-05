意老将地头扬威 第三次分站登顶 体育新闻

(罗马5日综合电)31岁的杜卡迪车手多威兹奥索在家乡扬威，夺得世界摩托车锦标赛MotoGP组意大利站冠军！

这是他在本赛季的首个分站冠军，亦是他历来第三个MotoGP分站冠军。

多威兹奥索以41分32秒126率先完成，比头位出赛但最终夺得亚军的西班牙车手维纳勒斯快1秒281，OCTO车手佩特卢奇获得第三，野马哈Movistar车手罗西获得第四。意大利车手占据前四名的三席。

三届总冠军洛伦佐在第一圈发生意外，令冠军之争变成多威兹奥索、维纳勒斯及佩特卢奇的对决。多威兹奥索在第14圈抢上第一位，最终顺利胜出，亦是本赛季六站以来首次由非西班牙车手胜出。

佩德罗萨摔车连累人

本田Repsol车手佩德罗萨在最后一圈尝试超车时摔了出去，连带也把本田LCR克罗齐拉带出场！维纳勒斯获得亚军，但在总成绩仍以105分排榜首，比次席的多威兹奥索领先26分，罗西以75分排第3。

Moto 2方面，大马骑士哈菲兹和凯鲁伊罕分别排在第12和第26，参加Moto 3的大马骑士阿当诺丁则排在第18名。