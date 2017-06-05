4年前持学生签证进入澳洲 华青盗提216万囚3年 国际新闻

（墨尔本5日综合电）一名大马华青在澳洲墨尔本以伪造护照，从银行提取68万605澳元（约216万令吉），被判3年监禁。据报道，被告是22岁的陈生怡（译音），他声称收了国际不法集团1万澳元（约3万1700令吉），以干下这起欺诈案。

据澳洲《悉尼先驱晨报》报道，被告承认3项欺骗以获得利益和1项欺骗以获得财产的指控。

澳洲法庭在上个月宣判陈生怡监禁3年，并且规定18个月不能假释。该报指出，这是摩登的“抢劫”银行方式，因为不需枪械和子弹。

法官塔克特说，被告干案是经过精心策划，此案并没有其他人被控。

报道说，被告在2013年持学生签证进入澳洲，但他过后面对经济拮据。他去年7月在赌场认识一名国际不法集团成员，后者担任夜总会促销员以掩人耳目。

非法集团成员开出每个月可获得3万澳元酬劳，指示被告以假身分在银行提取别人户头的钱。于是他利用别人身分，从墨尔本银行取走了100万澳元。

被告声称，对方亮枪以威胁他参与欺诈案。

被告在去年8月5日第一次在墨尔本银行提取3万澳元现金，并以手机和钱包遗失为由，要求银行更换自动提款卡。

之后被告利用提款卡，在不同银行分行进行34次提款，一个月内共提取68万澳元，单次最多提取8万5000澳元，之后他将钱转入西太平洋银行和澳洲国民银行的户头。

被盗提的户头真正持有人发现他的密码被篡改，而其自动出纳卡也无法提款，通知银行后才揭发此骗局。