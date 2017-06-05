丁宁世乒封后努力成就最佳 体育新闻

(杜塞尔多夫5日综合电)第3次拿下世乒赛女单冠军后，丁宁高举起双臂，狠狠地冲看台挥了一下，双眼含泪。

“真的没有想到能拿到这个冠军。”就连金牌教练李隼都不禁为弟子捏汗：“丁宁面临的挑战是最大的。”但最终丁宁一路过关斩将走到最后，倒在她拍下的对手包括石川佳纯、平野美宇等名将。

尤其半决赛对平野一场酣畅淋漓的大胜，更打消外界对她的怀疑。在与朱雨玲的决赛，一度1比2落后的丁宁反扑，连赢3局以4比2击败朱雨玲，卫冕并追平邓亚萍、王楠世乒赛女单三冠王的纪录。

尽管已是第三次拿到世乒赛女单冠军，丁宁还是没控制住眼中的泪水。她说，如此激动皆因此次夺冠是在她实现大满贯目标后，而她还未完全适应成为大满贯选手后所要面对的身份转化。

“从冲击别人的位置到所有人冲击我的位置，而且以后都是别人冲击我，都有最好甚至超水平发挥。”丁宁略停顿后补充：“我原在暗处，心理压力没那么大，但一旦站在明处，面临的冲击就更大了。”

但丁宁不轻易放弃，因为她对乒乓还有激情和热爱。世乒赛临行前，她专门写下一句话勉励自己：“2007年到2017年整整十年的时间，从一个懵懂的新人到经历百战的‘新人’，再一次出发！”

有人问她是否想超越师姐张怡宁在奥运会上保持的2枚单打金牌的纪录，丁宁回答说：“谈不上什么超越不超越，我会向她看齐，努力成为最好的自己。”

振东许昕男双登顶

两年前和其他队友配对分获苏州世乒赛男双冠亚军的许昕和樊振东周日携手再战杜塞尔多夫世乒赛男双赛场，决赛4比1击败日本选手森园政崇/大岛祐哉，如愿夺冠。这是中国乒乓球队史上第17次夺得男双世界冠军。